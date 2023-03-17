«Новости в 7» за 17 марта: итоги недели коалиционных переговоров, французская военная техника, ретро-авто с новым электросердцем и приложение для изучения состава ингридиентов

Сегодня в выпуске:

- Коалиционные переговоры по созданию нового правительства продолжаются. Какие темы обсуждались на этой неделе и есть ли разногласия между потенциальными партнерами узнавал наш корреспондент.

- Короткие новости: куда пойти учиться на учителя, на сколько подорожает отправка корреспонденции по Эстонии и где начали орудовать мошенники.

- В Эстонию прибыли французские бронетранспортеры и «колесные танки», на протяжении последующих 6 месяцев экипажи машин будут участвовать в совместных занятиях с эстонскими силами обороны и союзниками по НАТО.

- На London Classic Car Show, который по праву считается самым знаковым событием в Великобритании для владельцев и коллекционеров исторических автомобилей, демонстрировались раритетные авто с электрическим преобразованием. Как сочетается роскошь и стать прошлого столетия с самой современной электронной начинкой - в нашем сюжете.

- Новости из-за рубежа: почему полыхает Париж, что накрыло Калифорнию и какое яйцо вот уже 92-года хранит британский пенсионер.

- Эстонский стартап Food Filter разработал приложение, которое поможет быстро разбираться в составах продуктов. А наш корреспондент выясняла, как пользоваться умным электронным помощником и кому данное приложение может оказаться крайне полезным.