Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 марта: итоги недели коалиционных переговоров, французская военная техника, ретро-авто с новым электросердцем и приложение для изучения состава ингридиентов
Сегодня в выпуске:
- Коалиционные переговоры по созданию нового правительства продолжаются. Какие темы обсуждались на этой неделе и есть ли разногласия между потенциальными партнерами узнавал наш корреспондент.
- Короткие новости: куда пойти учиться на учителя, на сколько подорожает отправка корреспонденции по Эстонии и где начали орудовать мошенники.
- В Эстонию прибыли французские бронетранспортеры и «колесные танки», на протяжении последующих 6 месяцев экипажи машин будут участвовать в совместных занятиях с эстонскими силами обороны и союзниками по НАТО.
- На London Classic Car Show, который по праву считается самым знаковым событием в Великобритании для владельцев и коллекционеров исторических автомобилей, демонстрировались раритетные авто с электрическим преобразованием. Как сочетается роскошь и стать прошлого столетия с самой современной электронной начинкой - в нашем сюжете.
- Новости из-за рубежа: почему полыхает Париж, что накрыло Калифорнию и какое яйцо вот уже 92-года хранит британский пенсионер.
- Эстонский стартап Food Filter разработал приложение, которое поможет быстро разбираться в составах продуктов. А наш корреспондент выясняла, как пользоваться умным электронным помощником и кому данное приложение может оказаться крайне полезным.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 марта.