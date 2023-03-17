Зеленский назначил нового посла в Эстонии, Марьяну Бецу освободили от должности

Соответствующиее постановление появилось на сайте президента Украины . Почему принято такое решение, не уточняется.

Предыдущий посол, Марьяна Беца проживала в Эстонии с сентября 2018 года. Послом ее назначил предыдущий президент Украины - Петр Порошенко.

Новый посол Кононенко ранее был послом в Нидерландах. Его отправили в отставку в сентябре прошлого года - Кононенко удалось пробыть на этой должности всего семь месяцев.