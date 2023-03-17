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Зеленский назначил нового посла в Эстонии, Марьяну Бецу освободили от должности

rus.postimees.ee
Зеленский назначил нового посла в Эстонии, Марьяну Бецу освободили от должности
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Максим Кононенко.
Максим Кононенко. Фото: Phil Nijhuis/ANP/AFP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский сегодняшним решением освободил Марьяну Бецу от должности посла Украины в Эстонии. Вместо нее Зеленский назначил новым послом Максима Кононеко.

Соответствующиее постановление появилось на сайте президента Украины. Почему принято такое решение, не уточняется.

Предыдущий посол, Марьяна Беца проживала в Эстонии с сентября 2018 года. Послом ее назначил предыдущий президент Украины - Петр Порошенко.

Новый посол Кононенко ранее был послом в Нидерландах. Его отправили в отставку в сентябре прошлого года - Кононенко удалось пробыть на этой должности всего семь месяцев.

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