Президент Украины Владимир Зеленский сегодняшним решением освободил Марьяну Бецу от должности посла Украины в Эстонии. Вместо нее Зеленский назначил новым послом Максима Кононеко.
Зеленский назначил нового посла в Эстонии, Марьяну Бецу освободили от должности
Зеленский назначил нового посла в Эстонии, Марьяну Бецу освободили от должности
Соответствующиее постановление появилось на сайте президента Украины. Почему принято такое решение, не уточняется.
Предыдущий посол, Марьяна Беца проживала в Эстонии с сентября 2018 года. Послом ее назначил предыдущий президент Украины - Петр Порошенко.
Новый посол Кононенко ранее был послом в Нидерландах. Его отправили в отставку в сентябре прошлого года - Кононенко удалось пробыть на этой должности всего семь месяцев.
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