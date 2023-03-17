В феврале управа района Ласнамяэ возобновила кинопоказы для пожилых людей. В марте и апреле жители почтенного возраста смогут посетить бесплатные киносеансы в центре культуры «Линдакиви». На следующий сеанс остались последние билеты.
ВСЕ В КИНО ⟩ В Ласнамяэ продолжаются кинопоказы для пожилых людей
«В феврале управа района Ласнамяэ возобновила кинопоказы для пожилых людей в центре культуры "Линдакиви". Кинопоказы оказались крайне популярными, и на следующий сеанс, который состоится 28 марта, остались ещё некоторые билеты. Советую воспользоваться возможностью и посетить киносеанс в уютном зале центра культуры», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Бесплатный вход гарантирован при наличии билета, который можно получить за две недели до каждого кинопоказа в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я.Коорти, 22).
График киносеансов:
• 28.03.23 в 11:00 «Операция "Мясной фарш"» (2021, драма, военный фильм, 2 ч 8 мин) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами
• 11.04.23 в 11:00 «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022, комедия, 1 ч 42 мин) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами
• 25.04.23 в 11:00 «Хороший дом» (2021, комедия, драма, 1 ч 42 мин), на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами.
На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма. В целях обеспечения безопасности посетителей управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания - остаться дома.
Кинотеатр «Линдакиви» был построен в Ласнамяэ в 1988 году. Поскольку тогда кинотеатр не пользовался популярностью, вместо него было решено создать первый культурный центр в Ласнамяэ. На сегодняшний день в центре культуры произошли обновления, и теперь кино можно смотреть на установленном в концертном зале большом экране.