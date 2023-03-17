ВСЕ В КИНО ⟩ В Ласнамяэ продолжаются кинопоказы для пожилых людей

«В феврале управа района Ласнамяэ возобновила кинопоказы для пожилых людей в центре культуры "Линдакиви". Кинопоказы оказались крайне популярными, и на следующий сеанс, который состоится 28 марта, остались ещё некоторые билеты. Советую воспользоваться возможностью и посетить киносеанс в уютном зале центра культуры», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Бесплатный вход гарантирован при наличии билета, который можно получить за две недели до каждого кинопоказа в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я.Коорти, 22).

График киносеансов: • 28.03.23 в 11:00 «Операция "Мясной фарш"» (2021, драма, военный фильм, 2 ч 8 мин) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами • 11.04.23 в 11:00 «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022, комедия, 1 ч 42 мин) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами • 25.04.23 в 11:00 «Хороший дом» (2021, комедия, драма, 1 ч 42 мин), на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма. В целях обеспечения безопасности посетителей управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания - остаться дома.