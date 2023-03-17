«Я выбирала сок, когда она стала хлопать меня по плечу»: жительница Вильянди рассказала, как в магазине ее дважны пытались обмануть мошенники

Я сильно расстроилась из-за того, что, вероятно, позволила первой девушке себя одурачить.

«Раньше со мной такого не случалось, я много раз сталкивалась с мошенничеством во время поездок за границу, но там-то я учитывала ситуацию. Ладно, может, девушки смогли наесться на эти десять евро. Но если подобная история случится с кем-то еще, они должны сначала подойти к информационной стойке и спросить, есть ли у этих людей законное право собирать пожертвования в магазине?», - советует Марика.

Марика сказала Elu24, что эта ситуация послужила для нее уроком. «Нельзя отвлекаться. В экстремальных ситуациях я никогда так не сбивалась с толку. Случай показывает, что мошенники - хорошие психологи. Еще я выгляжу старше своих лет, может быть, это способствует», - говорит Марика и добавляет, что ей также известны случаи, при которых пожилые люди подписывали какие-то бумаги, а после их вели к банкомату.

Собирающая пожертвования женщина. Фото: Erakogu

Давно известное мошенничество