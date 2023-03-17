В социальных сетях жительница Вильянди делится опытом о своем необычном походе в магазин. Женщина выбирала сок, когда кто-то хлопнул ее по плечу и сунул под нос бумажку. У соседней полки ее похлопала по плечу уже другая девушка. «Они пользуются невнимательностью людей. Со мной такого еще не случалось, восприму это как урок», - говорит женщина.
«Я выбирала сок, когда она стала хлопать меня по плечу»: жительница Вильянди рассказала, как в магазине ее дважны пытались обмануть мошенники
В Facebook-группе «Замечено в Вильянди» жительница Вильянди Марика поделилась историей о том, как в магазине воспользовались ее невнимательностью, выманив у нее личные данные и деньги.
«Около часа дня в центральном Selver я искала сок, когда кто-то вдруг хлопнул меня по плечу. С помощью жестов светловолосая девушка показала, что она глухая. Она протянула листок, на нем был наполовину заполненный список: подписи, домашний адрес, индекс и сумма, которую пожертвовал человек», - пишет Марика.
«Я просто торопилась, что-то записала. К счастью, мой почерк относительно неразборчив, и я написала только название волости. Увидела, что в чехле для телефона завалялась десятка, и отдала ее девушке. Я иногда жертвую нуждающимся, в основном на лекарства. Ведь, например, в торговых центрах собирают пожертвования на лечение рака, я ничего не могла заподозрить», - говорит Марика. Она подошла к другой витрине, но и там ее не оставили в покое.
Потом я быстро пошла дальше, еще раз остановилась у другой полки. Опять кто-то тихонько хлопает по плечу. Уже другая девушка, южной внешности. В руке такой же список. Я покачала головой, а она и не среагировала, тихонько ускользнула за витрину. Я сильно расстроилась из-за того, что, вероятно, позволила первой девушке себя одурачить. Такая у них схема. Они пользуются невнимательностью людей», - делится своим опытом Марика.
Я сильно расстроилась из-за того, что, вероятно, позволила первой девушке себя одурачить.
«Раньше со мной такого не случалось, я много раз сталкивалась с мошенничеством во время поездок за границу, но там-то я учитывала ситуацию. Ладно, может, девушки смогли наесться на эти десять евро. Но если подобная история случится с кем-то еще, они должны сначала подойти к информационной стойке и спросить, есть ли у этих людей законное право собирать пожертвования в магазине?», - советует Марика.
Марика сказала Elu24, что эта ситуация послужила для нее уроком. «Нельзя отвлекаться. В экстремальных ситуациях я никогда так не сбивалась с толку. Случай показывает, что мошенники - хорошие психологи. Еще я выгляжу старше своих лет, может быть, это способствует», - говорит Марика и добавляет, что ей также известны случаи, при которых пожилые люди подписывали какие-то бумаги, а после их вели к банкомату.
Давно известное мошенничество
В комментариях к публикации говорится, что девушек, собирающих деньги в сомнительных целях, видели и в других магазинах Вильянди: например, в Maxima. Известно, что они также перемещаются по разным городам. «Нас давно предупредили, что это мошенничество», - говорит Кюлли. Люди говорят, что им помогает слово «полиция». Женщины, притворяющиеся глухими, пугаются этого слова и отстраняются. «Когда я начала доставать телефон из кармана, они буквально выбежали из магазина», - говорит Келли.
«Неделю назад они ходили по торговому центру Uku, но тогда подписи собирал молодой человек с иностранной внешностью», - говорит Кятлин. Ингрид увидела девушку, которая держала в руке листок со знаком инвалидности и собирала подписи, в магазине Kraba. «Я никогда так просто не отдаю деньги незнакомцу Никогда. Что бы с ним ни случилось», - говорит Ингрид.
Они не имеют права собирать пожертвования в магазине
Пресс-секретарь Selver AS Риво Вески говорит, что такие ситуации случались и раньше, и сбор подписей был связан с мошенничеством. «Конечно, это не согласовано с магазином. Мы не давали на это разрешения», - говорит Вески.
«Нельзя доставать покупателей в торговом зале. Единственная возможность, где можно собрать пожертвования, - это в атриуме или коридоре торгового центра, где покупатель не находится непосредственно в процессе совершения покупок. Но для этого обязательно нужно разрешение торгового центра, - подчеркивает Вески.
«Недавно подобные инциденты были в Laagri и Järve Selver, - говорит Вески. - По Эстонии передвигаются мошенники, притворяющиеся глухими, и люди должны быть осторожны и не раскрывать им свою личную информацию».