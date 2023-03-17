В пятницу полиция обратилась за помощью в выяснении местонахождения Николая, который в полдень покинул Ируский дом попечения в Таллинне и не вернулся.
Поисковая операция увенчалась успехом: пропавшего мужчину помог найти прохожий
Поисковая операция увенчалась успехом: пропавшего мужчину помог найти прохожий
Сотрудники дома попечения обнаружили исчезновение Николая во второй половине дня. Сначала его начали искать в близлежащем районе, но спустя несколько часов обратились за помощью в полицию.
Поскольку мужчине свойственно вести себя непредсказуемо, он мог попасть в беду. У Николая не было с собой телефона.
В субботу днем пресс-служба полиции сообщила, что по имеющимся данным, в последний раз Николай был замечен в столичном автобусе третьего маршрута.
Чуть позже в полиции сообщили, что один прохожий заметил похожего на объявленного в розыск Николая мужчину в одном из столичных магазинов.
Прибывший по указанному адресу патруль установил, что это действительно был пропавший. С ним все в порядке и скоро его доставят обратно в дом попечения.