Ведет себя непредсказуемо и может попасть в беду: полиция ищет пропавшего в Таллинне 60-летнего Николая

Сотрудники дома призрения заметили исчезновение Николая во второй половине дня. Сначала его начали искать в близлежащем районе, но спустя несколько часов обратились за помощью в полицию.

Мужчина ведет себя непредсказуемо и может попасть в беду, передвигаясь самостоятельно. У Николая нет с собой телефона.

На данный момент сотрудники полиции вместе со служебной собакой уже проверили район Ласнамяэ. Пока найти мужчину не удалось, поиски продолжаются.

Когда Николай выходил из дома призрения, на нем была синяя куртка, синий шарф, зеленая шапка, а на ногах - кроксы.

Николай. Фото: Politsei- ja piirivalveamet