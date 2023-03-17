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Каллас: некоторые наши партнеры считают, что все проблемы можно решить деньгами

Тарво Мадсен
, журналист
Каллас: некоторые наши партнеры считают, что все проблемы можно решить деньгами
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Кая Каллас после коалиционных переговоров, 17 марта.
Кая Каллас после коалиционных переговоров, 17 марта. Фото: Sander Ilvest

Комментируя вопросы образования и экологии на коалиционных переговорах, лидер Партии реформ Кая Каллас сказала, что в вопросе сельских школ следует смотреть шире, а не просто выделять больше денег. Каллас также заявила, что данные об окружающей среде следует сделать более прозрачными.

- Как сохранить сельские школы открытыми, несмотря на то, что у государства мало денег?

- Мы согласны с тем, что маленькие дети должны иметь возможность учиться рядом с домом. Сейчас школы находятся в ведении местных органов власти. Мы очень основательно поспорили на эту тему, здесь наши понимания расходятся. В том смысле, что тогда надо проводить школьную реформу. Когда мы говорим о маленьких детях - это одно. Если мы говорим о седьмом классе и выше, то в этом случае нужен совсем другой набор учителей и ресурсов. Мы должны смотреть на эту картину целиком.

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