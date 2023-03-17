Комментируя вопросы образования и экологии на коалиционных переговорах, лидер Партии реформ Кая Каллас сказала, что в вопросе сельских школ следует смотреть шире, а не просто выделять больше денег. Каллас также заявила, что данные об окружающей среде следует сделать более прозрачными.
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Каллас: некоторые наши партнеры считают, что все проблемы можно решить деньгами
Каллас: некоторые наши партнеры считают, что все проблемы можно решить деньгами
- Как сохранить сельские школы открытыми, несмотря на то, что у государства мало денег?
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