Каллас: некоторые наши партнеры считают, что все проблемы можно решить деньгами

- Мы согласны с тем, что маленькие дети должны иметь возможность учиться рядом с домом. Сейчас школы находятся в ведении местных органов власти. Мы очень основательно поспорили на эту тему, здесь наши понимания расходятся. В том смысле, что тогда надо проводить школьную реформу. Когда мы говорим о маленьких детях - это одно. Если мы говорим о седьмом классе и выше, то в этом случае нужен совсем другой набор учителей и ресурсов. Мы должны смотреть на эту картину целиком.