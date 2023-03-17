Кто такая Мария Львова-Белова, которую вместе с Путиным решил арестовать международный суд в Гааге?

У 38-летней Львовой-Беловой пятеро кровных детей и еще несколько приемных. Кроме того, под опекой у омбудсмена 13 детей с инвалидностью. Об этом она рассказывала Путину после своего назначения.

С февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, Львова-Белова отвечает за вывоз украинских детей с оккупированных территорий и их «интеграцию» в России. С самого начала она была публичным лицом, спикером и организатором этих процессов.

Сама омбудсмен всегда называла это «эвакуацией» и объясняла заботой об интересах детей, однако украинские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права эти действия классифицируются как депортация и геноцид.

Летом 2022 года Львова-Белова рассказала, что сама усыновила ребенка из захваченного российскими войсками Мариуполя. Она регулярно выкладывает фотографии подростка в своих соцсетях, и про эту историю даже сняли пропагандистский фильм для телеканала «Царьград».

Мальчика зовут Филипп Головня, ему 15 лет, возможно, он сирота - в СМИ упоминалось, что последний раз со своей матерью он общался в свои 11 лет, но деталей и независимых подтверждений этому факту нет.

Филиппа вместе с группой детей из Мариуполя весной 2022 года вывезли сначала в Донецк, а затем в санаторий в Подмосковье, где его и встретила уполномоченная по правам детей.

«Я просто поняла, что он мой», - вспоминала она позже в интервью.