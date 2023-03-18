ВИДЕО ⟩ Талантливые эстонские фехтовальщицы из-за гражданства не могут попасть на соревнования

«Девочки говорят на чистом эстонском языке без акцента. Мне не приходило в голову, что у них нет эстонского паспорта, и когда в прошлом году я должна была отправить паспортные данные для чемпионата мира, то было сказано, что они могут представлять Россию, – рассказывает тренер. – Девочки – второе поколение хаапсалуских уроженцев. Второе поколение! К России никакого отношения не имеют. Их отец тоже родился в Хаапсалу, к России он тоже не имеет никакого отношения. Как его родители попали в Хаапсалу? Мы ведь все были в Советском Союзе, мы могли бы уже понять это когда-нибудь. Все наши отцы были в армии, точно так же у нас в Хаапсалу были военнослужащие. Его отец служил в Хаапсалу и остался там».