Эстонский тренер по фехтованию рассказала в передаче Kuuuurija о двух своих очень талантливых ученицах, которые могли бы принести Эстонии превосходные результаты на международной арене, однако не могут попасть на соревнования, потому что не имеют эстонского гражданства.
ВИДЕО ⟩ Талантливые эстонские фехтовальщицы из-за гражданства не могут попасть на соревнования
Хелен-Нелис Наукас, без сомнения, является одним из самых успешных тренеров по фехтованию в Эстонии, под руководством которой также тренировалась олимпийская чемпионка Катрина Лехис. В передачу Kuuuurija тренера Хаапсалуской школы фехтования привели переживания за своих талантливых учениц.
По словам Наукас, двое юных фехтовальщиц добиваются отличных результатов, но выйти на международную арену они не могут, так как у них нет эстонского паспорта и из-за родителей их считают русскими. Девочки, о которых говорит Наукас, родились и выросли в Хаапсалу, но у них нет эстонских паспортов. Правительство Эстонии предоставит им гражданство, как только его получит и их мать. Для того чтобы она смогла получить эстонское гражданство, ей необходимо отказаться от гражданства Российской Федерации, а для этого, в свою очередь, необходимо пройти через всю заваруху с российскими властями, общение с которыми, учитывая нынешнюю политическую ситуацию в мире, практически невозможно. Мать девочек, как утверждается, не принимают российском в посольстве, а их телефоны просто молчат, когда она им звонит.
«Их больше не допускали к участию в зарубежных соревнованиях в свете войны. И поскольку они такие талантливые, мне очень жаль видеть, что их талант не может быть реализован», – говорит Наукас. Запрет на их участие в соревнованиях на международном уровне причиняет ей сильную душевную боль.
Наукас направила ряд писем нашему премьер-министру, министру внутренних дел и даже президенту от имени спортсменов. Она обратилась к ним за исключительной помощью, чтобы девочки все же могли получить наше гражданство за свои образцовые результаты. Однако, по словам Наукас, к сожалению, эти письма не привели к желаемому результату и сейчас талантливые фехтовальщицы в полном отчаянии.
«Девочки говорят на чистом эстонском языке без акцента. Мне не приходило в голову, что у них нет эстонского паспорта, и когда в прошлом году я должна была отправить паспортные данные для чемпионата мира, то было сказано, что они могут представлять Россию, – рассказывает тренер. – Девочки – второе поколение хаапсалуских уроженцев. Второе поколение! К России никакого отношения не имеют. Их отец тоже родился в Хаапсалу, к России он тоже не имеет никакого отношения. Как его родители попали в Хаапсалу? Мы ведь все были в Советском Союзе, мы могли бы уже понять это когда-нибудь. Все наши отцы были в армии, точно так же у нас в Хаапсалу были военнослужащие. Его отец служил в Хаапсалу и остался там».
«Матери нужно получить справку о выходе из российского гражданства, которую она получит в посольстве. Ей нужен документ, что Россия освободила ее от гражданства. – добавляет генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг.
«Я считаю, что необходимо пересмотреть Закон о гражданстве. Я погуглила и выяснила, что правительство выдавало паспорта бывшим преступникам в виде исключения, но почему этой талантливой девочке его нельзя дать сейчас в порядке исключения до того как мать получит ответ из России, если она вообще его получит?» – задается вопросом Наукас.
На прошедшей неделе Международный союз фехтования решил, что российские и болорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях Международного союза фехтования, что не меняет положения девочек из нашей истории – они хотят выступать под эстонским флагом.
Смотрите историю полностью в сюжете Kuuuurija с переводом на русский язык. Если у вас есть интересная история, напишите или позвоните ведущей передачи Катрин Луст: katrin.lust@gmail.com, 5668 1734.
Закадровый перевод на русский язык: Виктор Любарец