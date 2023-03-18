Глава Банка Эстонии: эстонские банки беспокойства не вызывают

«Прежде всего важно подчеркнуть, что обе эти проблемы – связанные с банками в США и с Credit Suisse в Швейцарии – находятся за пределами еврозоны», – заявил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, а также добавила, что объявившие о банкротстве американские банки придерживались очень специфической бизнес-модели.

Что касается ситуации с Credit Suisse, то о его внутренних проблемах было известно в течение многих лет, поэтому нынешнее обострение кризиса с ликвидностью вряд ли удивило кого-либо из профессионалов.

По словам Мюллера, жители Эстонии могут быть спокойны, поскольку сохранность банковских вкладов до 100 000 евро у нас гарантирована государством.