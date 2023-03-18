Президент Банка Эстонии и член совета Европейского центрального банка Мадис Мюллер рассказал в интервью Raadio Äripäev о своем видении ситуации с банковским кризисом в США и ликвидностью швейцарского банка Credit Suisse.
Глава Банка Эстонии: эстонские банки беспокойства не вызывают
«Прежде всего важно подчеркнуть, что обе эти проблемы – связанные с банками в США и с Credit Suisse в Швейцарии – находятся за пределами еврозоны», – заявил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер, а также добавила, что объявившие о банкротстве американские банки придерживались очень специфической бизнес-модели.
Что касается ситуации с Credit Suisse, то о его внутренних проблемах было известно в течение многих лет, поэтому нынешнее обострение кризиса с ликвидностью вряд ли удивило кого-либо из профессионалов.
По словам Мюллера, жители Эстонии могут быть спокойны, поскольку сохранность банковских вкладов до 100 000 евро у нас гарантирована государством.
«Я бы не беспокоился об эстонских банках. Даже если у конкретного банка нет быстро реализуемых или высоколиквидных активов, которые можно было бы использовать немедленно, Банк Эстонии готов предоставить кредит на поддержку ликвидности», – сказал он.