Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в субботу, 18 марта, упадет по сравнению с пятницей на 54,9 процента до 30,49 евро за мегаватт-час.
В субботу биржевое электричество подешевеет более чем в два раза
В субботу биржевое электричество подешевеет более чем в два раза
Самой высокой – 96,80 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой была ночью с 1 до 2 и с 3 до 4 часов – 4,06 евро за мегаватт-час.
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