В субботу биржевое электричество подешевеет более чем в два раза

Самой высокой – 96,80 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой была ночью с 1 до 2 и с 3 до 4 часов – 4,06 евро за мегаватт-час.