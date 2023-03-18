Джо Байден: Путин явно совершил военные преступления

«Однако проблема в том, что это признается не во всем мире, в том числе не признается у нас. Но я думаю, это очень сильное заявление», - цитирует слова Байдена агентство Reuters.

Решения Международного уголовного суда обязательны к исполнению в странах, подписавших учредивший его в 1998 году международный договор - Римский статут. Речь идет о 123 государствах, в том числе всех странах Европы, Южной Америки, а также Таджикистане, ЮАР, Афганистане, ЦАР и Нигерии. Однако среди них нет США - как и России.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, выступая вечером того же дня в эфире телеканала CNN, уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли Путин арестован согласно ордеру МУС, если прибудет в Соединенные Штаты. Кирби сказал, что в любом случае считает такой визит президента РФ «маловероятным».

Путина подозревают в депортации детей