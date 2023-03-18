В Турции произошло очередное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.