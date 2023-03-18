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В Турции произошло очередное землетрясение

В Турции произошло очередное землетрясение
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Наводнение в Турции.
Наводнение в Турции. Фото: Hakan Akgun

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Толчки зафиксированы в 08.14 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Гёксун, очаг залегал на глубине семи километров.

О пострадавших и об ущербе пока не сообщается.

Провинция Кахраманмараш значительно пострадала от разрушительного землетрясения 6 февраля, в котором погибли более 45 тыс. человек.

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