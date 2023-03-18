Эксперт: не пора ли избавляться от задержавшихся на рынке недвижимости объектов

«Никто не знает, понизятся ли цены еще на 10 или 30%, однако совершенно ясно, что необходимо достаточно основательно переоценить свои денежные потоки и устойчивость к нагрузке, причем не в текущем году, а в перспективе на предстоящие пару лет, учитывая, естественно, также и то, что цены на аренду также не остались не прежнем уровне. Если результаты расчетов на долгосрочную перспективу покажут, что свободные деньги закончатся, то в таком случае стоит предупредить возникновение неприятной ситуации и освободиться от бесполезного балласта или убыточных объектов, чем более сообразительные собственники уже и занимаются на протяжении более чем одного года. Если доходы стабильные, и денежные потоки не сильно пострадали, то в таком случае нет никакой причины торопиться. Все были довольны, когда цены повышались на несколько десятков процентов в год. Теперь же сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, когда цены падают до уровня, наблюдавшегося несколько лет назад, необходимо просто принять как неизбежную реальность», – добавил он.