Исследование: во взглядах финнов о НАТО отражено их отношение к России

Также на формирование мнения финнов о североатлантическом военном альянсе влияли их мысли о Европе, США и Швеции. Исследователи были удивлены малой ролью Швеции.

В исследовании рассматривались сотни сообщений, которые граждане в прошлом году писали спикеру парламента Финляндии Матти Ванханену.

В прошлом году Yle выяснило, что русскоязычные жители Финляндии относятся к членству в НАТО гораздо негативнее коренных финнов.