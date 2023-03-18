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Исследование: во взглядах финнов о НАТО отражено их отношение к России

rus.postimees.ee
Исследование: во взглядах финнов о НАТО отражено их отношение к России
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Военные НАТО.
Военные НАТО. Фото: Tobias Schwarz

Во взглядах финнов о НАТО отражено их отношение к геополитическому статусу Финляндии и России. К такому выводу пришли авторы рапорта Центра парламентских расследований и Института международных отношений. В нем изучалось изменение отношения финнов к НАТО, пишет Yle.

Также на формирование мнения финнов о североатлантическом военном альянсе влияли их мысли о Европе, США и Швеции. Исследователи были удивлены малой ролью Швеции.

В исследовании рассматривались сотни сообщений, которые граждане в прошлом году писали спикеру парламента Финляндии Матти Ванханену.

В прошлом году Yle выяснило, что русскоязычные жители Финляндии относятся к членству в НАТО гораздо негативнее коренных финнов.

В конце прошлого года Аналитический центр деловой жизни EVA сообщил о рекордном ухудшении отношения финнов к России. В то же время опрос показал, что финны исключительно положительно относятся к членству в НАТО.

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