Исследование: во взглядах финнов о НАТО отражено их отношение к России
Исследование: во взглядах финнов о НАТО отражено их отношение к России
Также на формирование мнения финнов о североатлантическом военном альянсе влияли их мысли о Европе, США и Швеции. Исследователи были удивлены малой ролью Швеции.
В исследовании рассматривались сотни сообщений, которые граждане в прошлом году писали спикеру парламента Финляндии Матти Ванханену.
В прошлом году Yle выяснило, что русскоязычные жители Финляндии относятся к членству в НАТО гораздо негативнее коренных финнов.
В конце прошлого года Аналитический центр деловой жизни EVA сообщил о рекордном ухудшении отношения финнов к России. В то же время опрос показал, что финны исключительно положительно относятся к членству в НАТО.