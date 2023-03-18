Комнаты многих старых многоквартирных домов часто кажутся меньше, чем на самом деле. Дизайнер интерьеров делится хитростями, с помощью которых можно придать своей гостиной более просторный и уютный вид, не тратя много денег.
Это так просто: сделайте свою гостиную просторнее и уютнее
«Если вы хотите, чтобы комната выглядела просторнее и светлее, ключевое слово - светлые тона. Более темные цвета поглощают свет и затемняют комнату, а светлые - имеют противоположный эффект. Светлые стены и мебель подобны глотку свежего воздуха, особенно в темное время года. Комната и мебель в светлых тонах также вне времени и никогда не выйдут из моды. Благодаря им комната выглядит не только просторнее, но и радостнее», - объясняет Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Однако это не значит, что вся мебель в комнате должна быть светлой. «Комнате также можно дать новую жизнь с помощью нескольких цветовых акцентов. Контрасты создают игривость и помогают избежать монотонности», - говорит Кастро. Акцентные цвета можно добавить с помощью мебели, текстиля и декора. Так внешний вид комнаты можно изменить в будущем, если текущая цветовая палитра надоест.
Разделите комнату на разные зоны
Иногда комнаты кажутся меньше еще и потому, что они завалены вещами. «Если помещение разделено на зоны с разными функциями, это придает ему структуру, благодаря чему в результате комната выглядит более просторной. Важно не перегружать гостиную, которая обычно используется для нескольких целей, и в то же время там должно быть достаточно места для хранения вещей», - советует Кастро.
По словам дизайнера интерьеров, для обустройства уголка отдыха и хобби не обязательно иметь отдельную комнату или отдельную мебель. «Если большая часть деятельности сосредоточена в гостиной, следует выбирать мебель, которую можно использовать для нескольких целей. Желательно, чтобы она была в светлых тонах», - говорит Кастро. Например, угол комнаты, где стоит диван-кровать, ночью можно использовать как спальню, а днем он может стать удобным местом для чтения. Полка, прикрепленная к стене за диваном, также может служить столиком, на который можно поставить чашку чая или телефон.
Прикрепите зеркала к стене
«Если вы хотите визуально сделать комнату больше, повесьте на стены зеркала – они придают комнате простор и делают ее светлее. Вы можете решить для себя, используете ли вы одно большое или несколько маленьких зеркал, потому что они имеют одинаковый эффект», - уточняет Кастро. Однако зеркала не следует вешать на ту стену, на которую в основном направлен взгляд находящихся в помещении людей, ведь многим людям неудобно постоянно видеть собственное отражение – особенно если они хотят расслабиться. Поэтому зеркала можно было разместить либо за диваном, либо на боковых стенах.
Добавьте светильников
«Единственным источником света в гостиной часто является одна потолочная лампа. Но этого мало для большой комнаты – лучше добавить еще несколько светильников», - советует руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA. Освещение также является одним из основных решений, делающих комнату уютнее. Вы можете использовать торшер для чтения и настольную лампу для работы, а также разместить светильники в шкафах. Это сделает комнату ярче, а также размещенные на полках предметы декора будут смотреться лучше.