Это так просто: сделайте свою гостиную просторнее и уютнее

«Если вы хотите, чтобы комната выглядела просторнее и светлее, ключевое слово - светлые тона. Более темные цвета поглощают свет и затемняют комнату, а светлые - имеют противоположный эффект. Светлые стены и мебель подобны глотку свежего воздуха, особенно в темное время года. Комната и мебель в светлых тонах также вне времени и никогда не выйдут из моды. Благодаря им комната выглядит не только просторнее, но и радостнее», - объясняет Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Однако это не значит, что вся мебель в комнате должна быть светлой. «Комнате также можно дать новую жизнь с помощью нескольких цветовых акцентов. Контрасты создают игривость и помогают избежать монотонности», - говорит Кастро. Акцентные цвета можно добавить с помощью мебели, текстиля и декора. Так внешний вид комнаты можно изменить в будущем, если текущая цветовая палитра надоест.

Разделите комнату на разные зоны

Фото: Ikea

Иногда комнаты кажутся меньше еще и потому, что они завалены вещами. «Если помещение разделено на зоны с разными функциями, это придает ему структуру, благодаря чему в результате комната выглядит более просторной. Важно не перегружать гостиную, которая обычно используется для нескольких целей, и в то же время там должно быть достаточно места для хранения вещей», - советует Кастро.