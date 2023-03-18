Ветер усиливается: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

По прогнозу, сегодня на материке усилится юго-восточный и южный ветер с порывами 15-18м/с. На островах и побережье 12-15, порывами до 21 метра в секунду. К вечеру ветер постепенно ослабевает.

По этой причине Агентство по окружающей среде выпустило предупреждение первого уровня для всей Эстонии, а это значит, что нужно быть внимательным и следить за прогнозом погоды.

Надвигается сильный ветер. Фото: Keskonnaagentuur

Kihnu Veeteed, компания осуществляющая паромное сообщение между небольшими островами сообщила, что из-за сильного ветра возможны перебои с отправлением пассажирского парома Kihnu Virve из Кихну в 16.15 и из Муналайд в 17:45. Актуальную информацию об отправлениях можно найти на домашней странице Kihnu Veeteed.