По сообщению синоптиков, сегодня порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду, поэтому возможны перебои в движении паромов.
Ветер усиливается: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
По прогнозу, сегодня на материке усилится юго-восточный и южный ветер с порывами 15-18м/с. На островах и побережье 12-15, порывами до 21 метра в секунду. К вечеру ветер постепенно ослабевает.
По этой причине Агентство по окружающей среде выпустило предупреждение первого уровня для всей Эстонии, а это значит, что нужно быть внимательным и следить за прогнозом погоды.
Kihnu Veeteed, компания осуществляющая паромное сообщение между небольшими островами сообщила, что из-за сильного ветра возможны перебои с отправлением пассажирского парома Kihnu Virve из Кихну в 16.15 и из Муналайд в 17:45. Актуальную информацию об отправлениях можно найти на домашней странице Kihnu Veeteed.
Как предупреждает Центр организации дорожного движения, в субботу из-за сильного ветра на дороги могут падать ветки деревьев.