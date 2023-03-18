Эстонцы вышли из леса, теперь туда русские ходят: о переменах, которые ждут нас в эпоху постгуманизма

- Есть такое (смех). Но другое дело – каковы предпосылки. Эстонская культура прерывна. Здесь было много войн, голода и других радикальных перемен, длившихся целыми эпохами. Беда и война длились, развитие и культура – прерывались. Всякий раз эстонская культура переживала изменения, но за счет закрытости сохраняла свое ядро, постоянно взаимодействуя с чужими культурами. Именно поэтому мы очень противоречивы. Вот я тебе говорю, что мы лесной народ, но постой – ведь это же неправда! Мы урбанизированы, так ведь? Сильна ли наша реальная связь с лесом? Не думаю. Более того, когда я сравниваю эстонское и русское население, я прихожу к выводу, что русские уже теснее связаны с лесом. Когда я хочу найти лучшее грибное место в районе Локса, я смотрю, где машины моих русских соседей припаркованы! И на самом деле русские значительно больше бродят по лесам и ходят на рыбалку, чем эстонцы. Их контакт с природой сейчас больше…

Да, конечно. Я не очень глубоко размышлял над этим и пока лишь набрасываю контуры мысли. Вот смотри: прежде всего, почти у всех эстонцев есть собственный летний домик или дом, где живут родители. Летом или в конце недели люди туда едут. По историческим причинам у русских нет таких родительских домов. В лучшем случае у них есть дачи. А в наши дни таких летних домов у русских еще меньше, чем раньше – уже по экономическим причинам. Но в действительности контакт с природой нужен всем. И живущие в Эстонии русские не могут поехать к бабушке. Они прямо идут в лес или на реку. А эстонцы едут к бабушке, смотрят с ней вместе телик, и вот они, значит, уже в лесу. Противоречий у нас хватает, видишь? Хотя эстонцы любят подчеркивать свою связь с природой. И я думаю, что это хорошо. Потому что благодаря этому чуть легче менять доминантную ментальность европейского человека.