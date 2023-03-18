В одном из спальных районов Таллинна появилась почти сотня новых квартир

Созданные Bonava дома Uus-Mustamäe привносят современную архитектуру и новую жизнь в спальный район Мустамяэ, возникший в Таллинне еще в 60-х годах. Недавно завершенный комплекс на Айанди, 9 состоит из трех зданий, объединенных расположенной между ними зоной отдыха. Жилой дом по адресу Айанди, 16, находится в стадии завершения и только что достиг своей полной высоты – он будет готов к заселению к концу этого года.

«После Ласнамяэ именно Мустамяэ является одним из самых густонаселенных районов Таллинна, и благодаря развитию новых жилых зон в ближайшие годы сюда будет переезжать все больше молодых людей и семей с детьми. Созданный Bonava район Uus-Mustamäe безопасен, отличается продуманными дворовыми зонами и до него легко добраться пешком, на велосипеде и на общественном транспорте», - рассказал руководитель по маркетингу и продажам Bonava Лаури Лааноя.

Исторически район Мустамяэ известен, прежде всего, своими многоэтажными панельными домами. Жилой район был спроектирован в 1957 году, а первые панельные дома были построены в 1964 году. Первая мустамяэская шестнадцатиэтажка была готова в конце 1974 года и в то время была самым высоким жилым домом в Таллинне. Развитие Uus-Mustamäe дополняет архитектурный облик района, и современные многоэтажные дома отлично смотрятся рядом со зданиями, построенными десятилетия назад.

Uus-Mustamäe принял первых жителей три года назад, а в скором времени он станет самым современным и целостным жилым районом в Мустамяэ. Особенным Uus-Mustamäe делает расположенный в его центре общественный парк площадью 7000 м2, который является сердцем района.