Банк: интерес к жилищным кредитам не ослабевает, но средняя сумма кредита стала значительно меньше

«Как мы видим, было куплено больше сравнительно небольших и недорогих объектов, очевидно, это объясняется главным образом чисто эстонской практичностью. Люди адаптировались к новым обстоятельствам и хотят чувствовать себя уверенно, принимая решение о кредите», - сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер. Однако не может не удивлять столь значительное уменьшение средней суммы кредита.

«Поскольку цены на рынке недвижимости в целом не очень изменились, очевидно, что покупатели жилья увеличили долю самофинансирования, чтобы уменьшить сумму кредитов», - объяснила Пехтер.

В то же время, по сравнению с концом прошлого года, общий интерес к жилищным кредитам в первые месяцы текущего года был значительно выше. В феврале, по словам Пехтер, тон задавали люди, ходатайствующие о кредитах примерно на сто тысяч евро.

«Еще одно интересное наблюдение: в последнее время среди тех, кто подписал договор о жилищном кредите на сумму до 150 000 евро, преобладают женщины, тогда как большинство кредитов выше этой суммы оформляют мужчины», — прокомментировала последние тенденции руководитель Bigbank.