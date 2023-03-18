Рейнсалу: гражданам России не место в Совете Европы

«Я полностью признателен Совету Европы за то, что он стал первой международной организацией, которая решила изгнать государство-агрессор, полностью игнорирующее международное право», - заявил Рейнсалу в пресс-релизе, добавив, что это изгнание не может быть сделано частично: «Мы должны найти выход из сложившейся ситуации, когда даже спустя год после принятия решения и в условиях продолжающейся агрессивной войны в Совете Европы по-прежнему работают лица с российским гражданством. Это явно подрывает доверие к организации, задачей которой является защита и продвижение наших общих ценностей, прав человека, демократии и верховенства закона. Кроме того, нельзя недооценивать сопутствующие риски для безопасности».

Рейнсалу указал, что отец Игоря Небиваева, исполнительного директора Moneyval, комитета Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, является генералом СВР Службы внешней разведки России. Рейнсалу также подчеркнул, что международное сообщество должно сделать все, чтобы цена агрессии стала для России невыносимо высокой.

«Этому способствует постоянное снижение влияния и роли России на международной арене. Нельзя забывать, что Украина сражается в войне с Россией не только за свою страну и свободу, но и за безопасность всей Европы и ценности, которые важны для нас», - сказал министр иностранных дел.