Во Франции внесены резолюции о недоверии правительству

Одну резолюцию подала группа независимых депутатов и представителей заморских территорий (LIOT), другую - ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). «Голосование по резолюции откроет выход из кризиса», - заявил глава LIOT Бертран Панше.

Накануне правительство Франции воспользовалось статьей конституции, позволяющей провести пенсионную реформу без голосования в том случае, если кабинет выдержит инициированный впоследствии вотум о недоверии. Голосование в Национальном собрании может состояться уже в понедельник, 20 марта.

Если большинство депутатов проголосует за недоверие, то пенсионная реформа будет отклонена, а правительству придется уйти в отставку. Тогда президент Франции Эмманюэль Макрон может либо назначить нового премьера, либо объявить новые выборы. Эксперты сомневаются в том, что сторонникам вотума о недоверии удастся получить большинство, поскольку консервативные республиканцев, судя по всему, поддержат правительство. В случае же провала голосования о недоверии, пенсионная реформа будет принята окончательно.

Массовые протесты во Франции

Попытки правительства провести пенсионную реформу без голосования в парламенте только усилила акции протестов, проводимые оппозицией. Утром 17 марта демонстранты временно заблокировали парижский городской автобан и вокзалы в Тулузе и Бордо. Вечером состоялся многочисленный митинг протеста на Площади согласия в центре Парижа.

Несколько сот демонстрантов забросали полицейских бутылками и фейерверками. Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы очистить площадь. Задержано более 60 человек. Новые демонстрации состоялись также в Лионе, Страсбурге и Лилле. Общее число задержанных достигло 310 человек.