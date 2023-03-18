Грязные методы ⟩ "А почему вы так не любите ФСБ?": в Ярославле мать и дочь стали фигурантками дел о терроризме

Одного из пришедших Зотова узнала - по ее словам, он уже был в их квартире во время обыска после задержания дочери. Когда Зотова вышла из квартиры, то увидела, что в подъезде помимо сотрудников ФСБ ее ждал еще и ОМОН. «Я сразу поняла, что здесь что-то не так», - вспоминает она.

В отделе ФСБ, куда сначала доставили Зотову, один из сотрудников спецслужбы стал кричать на нее матом, вспоминает она: «Он стал орать, что я "тварь *****", что в Украине гибнут "наши пацаны", говорил, что "мы тебя сейчас в*** [врежем], и ты нам все расскажешь". Замахивался на меня, но не ударил».

Через некоторое время Зотову отвезли в другой отдел, где следователь сообщил ей, что теперь террористическую статью вменяют не только ее дочери, но и ей самой. Так Зотова узнала, что она стала подозреваемой по статьям о призывах к терроризму и его оправдании (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК).

Суть обвинений

Светлана Зотова - оппозиционерка. Еще до войны она выходила на одиночные пикеты - в поддержку Алексея Навального, после его отравления боевым ядом «Новичок», а также в поддержку протестующих в Хабаровске, когда там были протесты после ареста губернатора - теперь уже бывшего - Сергея Фургала.