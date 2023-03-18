Подведены итоги конкурса на лучшее бетонное строение Эстонии 2022 года

Бетонным строением 2022 года стали Ярвеские башни

На сегодняшнем дне бетона в Viimsi Artium были названы победители конкурса «Бетонное строение 2022 года».

Титул «Бетонное строение 2022 года» получил жилой комплекс под названием Järve tornid – Ярвеские башни.

Главный приз конкурса Архитектура – Arhitekt Martin Aunin: Мартин Аунин, Марти Каху, Маргид Саар, Мартин Мелиорански. Заказчик: АО TTP Конструктор: E-Betoonelement OÜ, CES OÜ, Inseneribüroo Pike OÜ, Empius OÜ, DMT Insenerid OÜ Генеральный подрядчик: АО TTP Бетонные изделия: E-Betoonelement OÜ Бетонные работы: PR Betoon OÜ, E-Betoonelement OÜ, Maru Betoonitööd OÜ Бетон: Rudus AS Опалубка: Peri AS.

Комментарий жюри: «Хорошо вписывающиеся в свое конкретное место в городской среде современные многоквартирные дома с коммерческими площадями и качественной архитектурой. Хороший пример отличного сотрудничества архитектора, проектировщика и производителя бетонных элементов. Отвечающее высоким требованиям качество бетонных элементов, а также их установка».

Фото: Кайдо Хааген

«Именно с такими строениями, как Ярвеские башни современное бетонное строительство подтверждает свои преимущества – произведенные в заводских условиях точные, сложные и качественные элементы и обеспечивающая бесчисленные возможности заливка на месте. Великолепный пример современного бетонного строительства», - отметил председатель жюри Ааду Кана.

Специальный приз вручен руководителю строительства причала для принятия LNG-терминала Пакринеэме, Реэдику Раудла (руководитель строительства Pakrineeme Sadama OÜ) за организацию хорошего сотрудничества в команде заказчик-проектировщик-строитель.

Причал для принятия LNG-терминала Пакринеэме. Фото: Toms Kalnins

Комментарий жюри: «Причал для принятия LNG-терминала был построен в рекордные по мировым масштабам сроки. И в части бетона это был уникальный вызов: для заливки бетонных частей причала трубопровод от бетонного насоса пришлось проложить на расстояние 750 метров, что по имеющимся данным является рекордом для Эстонии».

«На всех связанных со строительством людей глубокое впечатление произвела работа руководителя строительства со стороны заказчика Реедика Раудла. В качестве представителя заказчика он буквально дирижировал качественным выполнением всех работ», - прокомментировал председатель жюри Ааду Кана.

Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получили – инженеры по конструкциям «Ярвеских башен» Яанус Олоп и Мати Йыгисте (E-Betoonelement OÜ).

Специальный приз строительных новостей Äripäev получило – GRK Eesti AS, генеральный подрядчик строительства Экодука Пуйату.