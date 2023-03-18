Не стоит гнаться за роскошью: в Ляэне-Вирумаа по хорошей цене продается хутор

Исторический столетний бревенчатый дом площадью 206 м2 состоит из трех комнат: комната-кухня с плитой, две комнаты, использующиеся как спальни, и санузел. Возможно превратить в жилые помещения чердак и ригу.

Теплица. Фото: Uus Maa Kinnisvara

Всего на участке пять построек: жилой дом, сарай, погреб, баня и теплица.

На участке много зелени, плодовых деревьев и кустарников, а также огород и теплица с летней кухней. Любители домашней кухни могут готовить мясо холодным и горячим способами в собственной коптильне.

Жилое помещение. Фото: Uus Maa Kinnisvara

Ближайший населенный пункт - Роэла, где есть продуктовый магазин и общественный центр. Детский сад-начальная школа имени Фердинанда фон Врангеля находится в семи километрах от объекта. Автобусная остановка Мууга, откуда можно доехать до Раквере, находится на расстоянии одного километра.

Много фотографий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Disable checking Premium suggestions