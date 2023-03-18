Алар Карис обратил внимание на важную проблему: многим семьям ее решение не по карману

«Платная помощь врача-специалиста – чтобы быстро попасть с попавшими в беду подростками к психологу или психиатру – не по карману многим семьям», – передала канцелярия президента слова Кариса.

Президент подчеркнул, что помощь при проблемах с психическим здоровьем должна быть доступна молодежи вне зависимости от того, живет подросток в крупном или небольшом местном самоуправлении.

«Если город Раквере реорганизовал опорную сеть для предоставления помощи детям и подросткам при проблемах с психическим здоровьем, то многим небольшим местным самоуправлениям это не по силам без поддержки государства, потому что не хватает ни людей, ни средств, – отметил Карис. – Это ставит живущих и учащихся в этих самоуправлениях подростков и их родителей в неравное положение».

Президент, посетивший Ракверескую государственную гимназию и городской социальный центр, назвал их удачными примерами внимания к проблемам молодежи и их решения.

«Это подтверждает идеи из недавнего отчета по человеческому развитию, что местная опорная сеть и услуги внутри сообщества позволяют предупреждать психические проблемы или избежать их усиления, - отметил Карис. – Школа также крайне важное место для первой помощи при психических проблемах, но без поддержки со стороны местного самоуправления необходимая профессиональная помощь может не достичь нуждающихся в ней».

В дискуссии с учителями госгимназии консультант по учебе отметил, что из 421 учащегося школы треть каждую неделю посещает консультации, написал Карис в социальной сети.