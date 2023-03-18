Британцы планируют построить на Луне атомную электростанцию

В заявлении правительственного агентства говорится, что ученые Rolls-Royce работают над программой микрореактора, «чтобы разработать технологию, обеспечивающую энергию, необходимую людям для жизни и работы на Луне».

В настоящее время UKSA финансирует проект стоимостью 2,9 миллиона фунтов стерлингов (около 3,52 миллиона долларов США), который, как ожидается, позволит провести «первоначальную демонстрацию британского модульного лунного ядерного реактора».

«Все космические миссии зависят от источника питания для поддержки систем связи, жизнеобеспечения и научных экспериментов, — отметили в UKSA. - Ядерная энергия может значительно увеличить продолжительность и научную ценность будущих лунных миссий».

Rolls-Royce планирует работать над проектом с рядом организаций, включая Университеты Шеффилда и Оксфорда.

«Развитие ядерной энергетики в космосе предлагает уникальную возможность для поддержки инновационных технологий и расширения нашей базы ядерных, научных и космических инженерных знаний», — сказал Пол Бейт, исполнительный директор космического агентства Великобритании.

Бейт добавил, что исследования Rolls-Royce «могут заложить основу для постоянного присутствия человека на Луне, одновременно продвигая более широкий космический сектор Великобритании, создавая рабочие места и привлекая дополнительные инвестиции».

По данным UKSA, Rolls-Royce планирует подготовить реактор к отправке на Луну к 2029 году.

Дхара Патель, космический эксперт Национального космического центра в Лестере, Англия, заявила CNBC, что для возвращения людей на Луну потребуется надежный источник энергии, чтобы астронавты могли жить и работать в длительных миссиях.

«Солнечная энергия кажется очевидным выбором, но вращение Луны приводит к двум неделям дня, за которыми следуют две недели темноты или ночи — это решение не безупречно», — объяснил Патель.

«Поскольку на поверхности мало воздуха и жидкой воды, другие возобновляемые источники энергии невозможны, — сказала она. - Атомная энергия может обеспечить непрерывный источник энергии независимо от физической среды и условий на поверхности Луны».