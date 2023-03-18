Советует специалист: когда можно начинать строить подсобку или летнюю кухню на даче

Весной стартует новый строительный сезон, и руководитель по качеству Betoornimeister Лаури Лабе подтверждает, что более длинные световые дни также увеличат заказ стройматериалов.

Лаури Лабе. Фото: Erakogu

«Весной начинают заказывать бетон те, кто до сих пор откладывал строительные работы. Зимой бетонные работы обходятся дороже – приходится тратить дополнительную энергию на нагрев воды и материалов при изготовлении бетона. А строитель со своей стороны должен защитить конструкции, залитые бетоном во время монтажа, от повреждения холодом, для чего их необходимо укрыть или дополнительно отапливать. Так что по возможности все ждут более теплого времени, когда различных рисков меньше», - подтверждает Лабе, говоря, что в большей степени здесь идет речь о частных потребителях, которые строят для себя. «Большие проекты имеют свой график, и там нужно уложиться в сроки в любую погоду».

Худшее сочетание - солнце и ветер

Руководитель по качеству Betoornimeister отмечает, что спешить с началом строительства весной тоже не стоит. «У нас уже было несколько теплых солнечных дней, и снежный покров начал таять. Тем не менее, текущая погода все же обманчива, потому что ночью может быть приличный минус».

По словам Лабе, переменчивая погода является серьезным испытанием для бетонных работ, потому что, когда потеплеет, строитель может стать более небрежным.