После долгой зимы люди хотели бы заняться ремонтно-строительными работами. Но для уличных бетонных работ все еще необходимо использовать зимние правила или дождаться, пока температура не станет стабильно плюсовой.
Советует специалист: когда можно начинать строить подсобку или летнюю кухню на даче
Весной стартует новый строительный сезон, и руководитель по качеству Betoornimeister Лаури Лабе подтверждает, что более длинные световые дни также увеличат заказ стройматериалов.
«Весной начинают заказывать бетон те, кто до сих пор откладывал строительные работы. Зимой бетонные работы обходятся дороже – приходится тратить дополнительную энергию на нагрев воды и материалов при изготовлении бетона. А строитель со своей стороны должен защитить конструкции, залитые бетоном во время монтажа, от повреждения холодом, для чего их необходимо укрыть или дополнительно отапливать. Так что по возможности все ждут более теплого времени, когда различных рисков меньше», - подтверждает Лабе, говоря, что в большей степени здесь идет речь о частных потребителях, которые строят для себя. «Большие проекты имеют свой график, и там нужно уложиться в сроки в любую погоду».
Худшее сочетание - солнце и ветер
Руководитель по качеству Betoornimeister отмечает, что спешить с началом строительства весной тоже не стоит. «У нас уже было несколько теплых солнечных дней, и снежный покров начал таять. Тем не менее, текущая погода все же обманчива, потому что ночью может быть приличный минус».
По словам Лабе, переменчивая погода является серьезным испытанием для бетонных работ, потому что, когда потеплеет, строитель может стать более небрежным.
«Если осенью холод довольно щадящий, потому что земля еще теплая и передает тепло залитому бетону, то сейчас наоборот - земля холодная, а к ней, в свою очередь, добавляется ночной холод. Если бетон еще не достиг необходимой прочности на сжатие, которая составляет не менее 5 МПа, то замерзание воды разрушает структуру бетона. Поверхностный слой начинает отслаиваться, результат получается некрасивым как визуально, так и конструктивно», — описывает Лаури Лабе влияние холода.
Поэтому еще нельзя отказаться от зимних методов бетонных работ, даже если некоторые дни уже могут показаться очень теплыми и весенними.
Специфика весны также должна учитываться в последующем уходе за бетоном. «Весеннее солнце яркое, а значит, в безоблачный день верхний слой бетона быстро просыхает. Особенно, если еще и дует ветер», — рассказывает Лабе о совместном действии двух природных явлений. Традиционно для увлажнения поверхности бетона используют полив водой, но это не лучшее решение для ранней весны, когда еще возможны ночные заморозки.
«Если нет возможности отапливать, то имеет смысл вместо полива использовать специальные химикаты для ухода за бетоном», — советует Лабе. Следует избегать быстрого высыхания верхнего слоя бетона. Лаури Лабе объясняет, когда свободная вода очень быстро испаряется из залитой бетонной плиты, поверхность затвердевает и перестает быть пластичной. «Если есть перепады температур и последующее оседание, то это приводит к растрескиванию поверхности. В случае заливки бетона поверх арматуры местонахождение арматуры выдается трещинами», — приводит пример он.
Замороженная стройка требует осмотра
Чередование плюсовой и минусовой температуры весной может сказаться и на уже залитом бетоне. Это в том случае, если это фундаментная плита, которая должна быть частью внутренних помещений, но по каким-то причинам она находилась во власти зимней непогоды.
«Например, строительство было приостановлено на зиму, и коробка дома осталась открытой, так что залитые поверхности были оставлены под открытым небом. При таянии снега вода проникает в поры, а при наступлении мороза влага в бетоне также замерзает и начинает трескать бетонную поверхность. Бетон, предназначенный для внутренних помещений, не рассчитан на такие циклы», — говорит руководитель по качеству.
Он рекомендует счищать снег и воду с бетонных плит, чтобы колебания температуры не влияли на поверхность. О повреждении, которое уже произошло, снова свидетельствует отслоившаяся поверхность. По опыту Лаури Лабе, такого рода неприятности случаются не очень часто, но все же происходят.
В заключение руководитель по качеству Betoornimeister говорит, что строительство можно вести круглый год, но учитывать капризную весеннюю погоду нужно и при бетонных работах.
«Если строительные работы нужно осуществлять прямо сейчас, то пока нельзя отказаться от зимних методов работ. Тем не менее, для частного строителя-любителя разумно подождать, чтобы возвести надворную подсобку, летнюю кухню или установить садовые столбы – даже несмотря на то, что весна чувствуется с каждым днем все больше и больше, и людям не терпится выйти на улицу. После того как время минусовых температур пройдет, начать строительство будет намного проще и дешевле».