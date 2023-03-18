Сб, 18.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

С какой скоростью начнет снижаться Euribor?

rus.postimees.ee
С какой скоростью начнет снижаться Euribor?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Euribor. Коллаж.
Euribor. Коллаж. Фото: Madis Veltman

На фоне резкого снижения ставки Euribor зародилась надежда, что проценты также продолжат снижаться. Независимо от того, идет ли речь об инвесторах или просто о покупателях жилья, рост платежей по кредитам в равной степени не нравится никому. Но когда же Euribor вновь вернется на низкий уровень?

«Центральные банки прямо не сказали, что до восстановления контроля над инфляцией проценты не будут понижены. На сегодняшний день инфляция пока еще не взята под контроль, и это означает, что еще рано говорить об устойчивом снижении. Однако можно сопоставить сегодняшнюю ситуацию с тем, как быстро Euribor снижался в прежние годы», – сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

«В период предыдущего экономического кризиса Euribor снижался сверхбыстро – со своего некогда наивысшего показателя (5,4%) он упал до 2% всего за несколько месяцев и до 1% – менее чем за год. Однако все же нельзя забывать о том, что тогда мы имели дело с тотальным финансовым кризисом, охватившим весь мир, и который перевернул всю жизнь, поэтому центральные банки были вынуждены реагировать очень быстро», - размышляет Сооман.

«Во время позапрошлого кризиса Euribor понизился с 5% до 2% более чем за два с половиной года и так и остался на том уровне, - вспоминает Сооман. - Вероятно, все желали бы, чтобы коллапс финансового мира не случился, но эта надежда сопровождается историческим явлением, свидетельствующим о том, что не стоит возлагать чрезмерно большие надежды на быстрое снижение процентов. Именно в связи с последним мы и рекомендуем вам оценить ваше финансовое положение не в предстоящие пару месяцев, а в перспективе, на период не менее чем в два года».

Ключевые слова
Наверх