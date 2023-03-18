С какой скоростью начнет снижаться Euribor?

«Центральные банки прямо не сказали, что до восстановления контроля над инфляцией проценты не будут понижены. На сегодняшний день инфляция пока еще не взята под контроль, и это означает, что еще рано говорить об устойчивом снижении. Однако можно сопоставить сегодняшнюю ситуацию с тем, как быстро Euribor снижался в прежние годы», – сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

«В период предыдущего экономического кризиса Euribor снижался сверхбыстро – со своего некогда наивысшего показателя (5,4%) он упал до 2% всего за несколько месяцев и до 1% – менее чем за год. Однако все же нельзя забывать о том, что тогда мы имели дело с тотальным финансовым кризисом, охватившим весь мир, и который перевернул всю жизнь, поэтому центральные банки были вынуждены реагировать очень быстро», - размышляет Сооман.

«Во время позапрошлого кризиса Euribor понизился с 5% до 2% более чем за два с половиной года и так и остался на том уровне, - вспоминает Сооман. - Вероятно, все желали бы, чтобы коллапс финансового мира не случился, но эта надежда сопровождается историческим явлением, свидетельствующим о том, что не стоит возлагать чрезмерно большие надежды на быстрое снижение процентов. Именно в связи с последним мы и рекомендуем вам оценить ваше финансовое положение не в предстоящие пару месяцев, а в перспективе, на период не менее чем в два года».