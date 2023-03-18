В заявлении, сделанном в субботу, по случаю девятой годовщины аннексии Крыма, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу написал, что целью Кремля, помимо территориальной экспансии России, является также полное уничтожение независимости, народа и культуры Украины.
Рейнсалу в годовщину аннексии Крыма: Украинская культура в опасности
«Ровно девять лет назад Российская Федерация незаконно аннексировала Крымский полуостров. И украинцы, и международное сообщество хорошо помнят инсценированный Кремлем фальшивый референдум, который заложил основу для него. Уже тогда действия России противоречили Уставу ООН, угрожали международной безопасности и грубо нарушали суверенитет Украины», - написал Рейнсалу.
«С 24 февраля прошлого года Россия ведет полномасштабную войну против Украины и до сих пор держит в оккупации несколько областей на юге и востоке Украины. На территориях, которые были и находятся под контролем России, совершены многочисленные тяжкие преступления — массовые внесудебные казни, аресты, грабежи, пытки и изнасилования, — перечислил Рейнсалу. - Тысячи украинских детей были насильно вывезены в Россию и незаконно усыновлены. Очевидно, что цель Кремля — не только территориальная экспансия России, но и полное уничтожение независимости, народа и культуры Украины».
По словам Рейнсалу, российское вторжение и агрессивные военные действия должны быть остановлены в срочном порядке, а военные преступники - от рядовых до государственных деятелей - должны быть привлечены к ответственности.
«Вчерашнее решение Международного уголовного суда — выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой — это большой шаг, который показывает готовность международного сообщества судить тех, кто совершил тяжкие преступления, — признал Рейнсалу. - Мы, международное сообщество, должны всячески помогать Украине для обеспечения суверенитета украинского государства и преемственности нации. В то же время мы должны продолжать ослаблять российскую военную машину, ужесточая санкции и ограничения. Украинцы борются не только за свою свободу, но и за свободу всех нас. Не будем забывать об этом».