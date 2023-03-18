Рейнсалу в годовщину аннексии Крыма: Украинская культура в опасности

«Ровно девять лет назад Российская Федерация незаконно аннексировала Крымский полуостров. И украинцы, и международное сообщество хорошо помнят инсценированный Кремлем фальшивый референдум, который заложил основу для него. Уже тогда действия России противоречили Уставу ООН, угрожали международной безопасности и грубо нарушали суверенитет Украины», - написал Рейнсалу.

«С 24 февраля прошлого года Россия ведет полномасштабную войну против Украины и до сих пор держит в оккупации несколько областей на юге и востоке Украины. На территориях, которые были и находятся под контролем России, совершены многочисленные тяжкие преступления — массовые внесудебные казни, аресты, грабежи, пытки и изнасилования, — перечислил Рейнсалу. - Тысячи украинских детей были насильно вывезены в Россию и незаконно усыновлены. Очевидно, что цель Кремля — не только территориальная экспансия России, но и полное уничтожение независимости, народа и культуры Украины».

По словам Рейнсалу, российское вторжение и агрессивные военные действия должны быть остановлены в срочном порядке, а военные преступники - от рядовых до государственных деятелей - должны быть привлечены к ответственности.