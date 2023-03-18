Отец Месси опроверг слухи о сыне

Контракт Месси с нынешним кормильцем «Пари Сен-Жермен» заканчивается этим летом. Поэтому о его будущем ходит много домыслов, и есть десятки разных слухов. Теперь Хорхе Месси опроверг три из них в социальных сетях.

Отец футболиста сделал пост в Instagram, в котором раскритиковал распространителей фейковых новостей, а затем указал на три распространенные новости, которые, по его словам, не соответствуют действительности.

Во-первых, он отрицает, что Месси покинул тренировку ПСЖ во вторник из-за ссоры с главным тренером Кристофом Галтьери. Во-вторых, он опроверг слух, что «ПСЖ» не готов удовлетворить требования Месси относительно нового контракта, а в-третьих, что Месси просит у саудовского клуба «Аль-Хилал» зарплату в размере 600 млн евро.