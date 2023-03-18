США жаждут справедливости: Байден призвал ужесточить наказание для руководителей банков

«Когда банки терпят крах из-за неэффективного управления и чрезмерного риска, регулирующим органам должно быть проще взыскать компенсацию с их руководителей, наложить гражданско-правовые санкции и запретить руководителям работать в банковской отрасли», — говорится в заявлении Байдена.

«Конгресс должен ввести более строгие меры наказания для руководителей высшего звена банков, чья некачественная работа способствовала краху этих банков», — сказал Байден.

Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун также призвал к ужесточению правил для сдерживания рискованного поведения банков и сказал, что он и комитет изучают способы привлечения директоров к ответственности.

«Нам нужны более строгие правила, чтобы обуздать рискованное поведение и некомпетентность, — сказал Браун. - Наша работа — надзор, и мы ищем все способы защитить деньги работающих семей от рискованных ставок, которые не окупились в Силиконовой долине или на Уолл-стрит».

Представитель Мксин Уотаерс, член комитета Палаты представителей по финансовым услугам, также направила в пятницу письмо председателю Федеральной резервной системы Джею Пауэллу, председателю FDIC Мартину Грюнбергу и председателю SEC Генслеру, призывая их использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности руководителей Silicon Valley и банка Signature. Уотерс также призвала регулирующие органы изучить варианты возмещения компенсации.