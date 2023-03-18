Президент Байден призвал Конгресс предоставить регулирующим органам право взыскивать компенсацию с руководителей обанкротившихся банков и ужесточить их наказания.
США жаждут справедливости: Байден призвал ужесточить наказание для руководителей банков
«Когда банки терпят крах из-за неэффективного управления и чрезмерного риска, регулирующим органам должно быть проще взыскать компенсацию с их руководителей, наложить гражданско-правовые санкции и запретить руководителям работать в банковской отрасли», — говорится в заявлении Байдена.
«Конгресс должен ввести более строгие меры наказания для руководителей высшего звена банков, чья некачественная работа способствовала краху этих банков», — сказал Байден.
Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун также призвал к ужесточению правил для сдерживания рискованного поведения банков и сказал, что он и комитет изучают способы привлечения директоров к ответственности.
«Нам нужны более строгие правила, чтобы обуздать рискованное поведение и некомпетентность, — сказал Браун. - Наша работа — надзор, и мы ищем все способы защитить деньги работающих семей от рискованных ставок, которые не окупились в Силиконовой долине или на Уолл-стрит».
Представитель Мксин Уотаерс, член комитета Палаты представителей по финансовым услугам, также направила в пятницу письмо председателю Федеральной резервной системы Джею Пауэллу, председателю FDIC Мартину Грюнбергу и председателю SEC Генслеру, призывая их использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности руководителей Silicon Valley и банка Signature. Уотерс также призвала регулирующие органы изучить варианты возмещения компенсации.
«Я прошу, чтобы любые карательные меры учитывали прибыль или доход, которые эти руководители могли получить от продажи своих акций до банкротства банка, независимо от того, как были осуществлены продажи», — говорится в письме.