По данным Департамента по работе с населением МВД, в феврале в эстонских органах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 781 рождение. Родилось 388 девочек и 393 мальчика. В феврале прошлого года было зарегистрировано 859 рождений.
ГРАФИК ⟩ В феврале в Эстонии родилось самое малое количество детей за всю историю
В феврале было зарегистрировано 781 рождение, что почти на десятую часть ниже и без того низкого прошлогоднего уровня. В прошлом году низкое число рождений как в Эстонии, так и в других частях мира, было связано с последствиями кризиса в области здравоохранения во время Covid-19 и локдауна, сказала министр государственного управления Рийна Солман («Отечество»).
«Зачатие, не родившихся в феврале этого года, должно было происходить в основном в мае прошлого года, когда стало совершенно ясно, что война, идущая рядом с нами, будет продолжаться еще долго и что агрессивные амбиции нашего восточного соседа не могут быть ограничены. только в Украину», — сказала Солман журналистам Postimees.
Она добавила, что неуверенность в будущем еще больше усилилась за счет перехода к отрицательному экономическому росту и внезапного прихода инфляции и энергетического кризиса, вызванных прежней чрезмерно оптимистичной денежно-кредитной политикой центральных банков: «Все это выбило уверенность из-под ног», — заявила она.
Солман указала на опрос Pere Sihtkapital, согласно которому более пятой части респондентов считают, что война в Украине негативно повлияла на их желание иметь детей в будущем.
«5 процентов опрошенных сказали, что отложили рождение детей из-за войны. Для большого числа респондентов превращение Эстонии в более безопасное место для жизни повлияет на их решение завести ребенка в ближайшие три года, но еще больше существенное влияние окажет улучшение экономического положения семьи», — сказала Солман.
Она подчеркнула, что Эстония должна продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины, но в то же время необходимо обеспечить безопасность Эстонии, остановить рост стоимости жизни и повысить экономическую безопасность семей с детьми.
«Было бы недопустимо сейчас подавать негативные сигналы или, что еще хуже, доходить до действий в размывании мер семейной политики, например, отказ от индексации пособий для семей с детьми. Это дает семьям сигнал о том, что нестабильные условия для них сохранятся», — говорит Солман.
На нашем веку такого еще не было
16 января Postimees писал, что Эстония побила негативный рекорд: за целое столетие в Эстонии не рождалось настолько мало детей. По данным Департамента по работе с населением Министерства внутренних дел, в прошлом году в эстонских органах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 11 588 рождений — это означает, что в прошлом году родилось на 1 550 детей меньше, чем годом ранее. Это был год с самым низким числом рождений в Эстонии за сто лет.
Член Эстонской демографической ассоциации Тойво Мянгель сказал в январе Postimees, что рождаемость всегда колебалась, и нужно также учитывать, что возрасn рожениц также стал выше. Если в СССР первородящим было 19 и 20 лет, то сейчас мы дошли до того, что первородящим уже больше 25 лет. Мянгель отметил, что, конечно, есть и те, кто рожает в более молодом возрасте, но их немного.
«Падение числа рождений велико, — вздохнул он. - В целом рождаемость третьих детей всегда составляла около 14 процентов, конкретное число в основном зависит от того, сколько рождается первых и вторых детей, потому что они обычно составляют 85 процентов всех детей», — пояснил Менгель.
Марк Гортфельдер, исследователь из Эстонского демографического центра Таллиннского университета, сказал Postimees, что число рождений в прошлом году было самым низким с 1919 года. «При этом снижение по сравнению с прошлым годом составляет 1550 рождений, или почти 13 процентов в соотношении. Предварительные данные об абсолютном количестве рождений не позволяют анализировать причины», - добавил он.
По словам Гортфельдера, в большинстве европейских стран наблюдается снижение рождаемости, но в Эстонии снижение по сравнению с предыдущим годом больше, чем в соседних с нами странах, где оно остается на уровне шести-десяти процентов. «Поэтому это более широкомасштабное, а не только эстонское явление, поэтому причины отчасти в более широких, а не эстонско-специфических факторах», — подчеркнул он.
Во-вторых, по его словам, важным фактором, снижающим рождаемость в Эстонии, является нехватка женщин наиболее детородного возраста, поскольку в 1990-е годы также произошел спад рождаемости. Беглый подсчет с предварительными данными показывает, что только этим фактом можно объяснить чуть более десяти процентов падения рождаемости в Эстонии по сравнению с предыдущим годом.
В-третьих, важны и особенности эстонской семейной политик. В 2017 году поддержка, получаемая семьями с тремя и более детьми, потеряла большую часть своей реальной стоимости из-за инфляции, что, в свою очередь, должно было снизить вероятность их рождения.
«В 2021 году, однако, инфляция, которая ускорилась во второй половине года, в целом повысила мотивацию продолжать работать и по возможности отложить рождение ребенка, — сказал Гортфельдер. - А именно, родительское пособие выплачивается из заработной платы за 12 месяцев, предшествующих беременности. Рост инфляции значительно снижает реальную стоимость получаемого родительского пособия в текущих условиях. Поэтому во второй половине 2022 года можно было заметить ускорение спада по сравнению с предыдущим годом».
Влияние войны и ее последствия ощущается до сих пор. Исследователь отметил: «В ноябре и декабре снижение числа рождений по сравнению с прошлым годом было самым большим. В опросе, проведенном в конце мая, примерно 22 процента женщин детородного возраста ответили, что война в Украине снизила их желание иметь детей».