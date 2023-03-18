ГРАФИК ⟩ В феврале в Эстонии родилось самое малое количество детей за всю историю

Она подчеркнула, что Эстония должна продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины, но в то же время необходимо обеспечить безопасность Эстонии, остановить рост стоимости жизни и повысить экономическую безопасность семей с детьми.

«Было бы недопустимо сейчас подавать негативные сигналы или, что еще хуже, доходить до действий в размывании мер семейной политики, например, отказ от индексации пособий для семей с детьми. Это дает семьям сигнал о том, что нестабильные условия для них сохранятся», — говорит Солман.

На нашем веку такого еще не было

16 января Postimees писал, что Эстония побила негативный рекорд: за целое столетие в Эстонии не рождалось настолько мало детей. По данным Департамента по работе с населением Министерства внутренних дел, в прошлом году в эстонских органах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 11 588 рождений — это означает, что в прошлом году родилось на 1 550 детей меньше, чем годом ранее. Это был год с самым низким числом рождений в Эстонии за сто лет.