Совместная акция протеста природоохранных организаций сегодня соберет в центре Хельсинки несколько тысяч человек, пишет Yle.
ВИДЕО ⟩ В Хельсинки проходит многотысячная демонстрация защитников природы
Согласно предварительным данным полиции Хельсинки, демонстрация начнется в 13:30 на Сенатской площади. Оттуда участники «Марша природы» двинутся по центральным улицам к зданию парламента.
По оценкам властей, демонстрация продлится до 17:00. Акция протеста может в какие-то моменты затруднять движение в центре столицы. Полиция будет регулировать движение транспорта и обеспечивать безопасность демонстрантов и сохранение общественного порядка.
О своем участии в «Марше природы» завявили в том числе следующие организации: Союз защиты природы Финляндии, Экологический союз, WWF, Greenpeace, Natur och Miljö, Birdlife Suomi, Climate move, Meidän metsämme и Elokapina.
#luontomarssi #jyväskylä pic.twitter.com/3xha9kwUZg— Normisuorittaja (@normisuo) March 18, 2023
Fantastisk stämning på #naturmarschen i Helsingfors. #luontomarssi pic.twitter.com/GuMDspre4s— Natur och Miljö (@NaturMiljo) March 18, 2023
Nielut ylös! Hakkuut alas!#luontomarssi #Kuopio tori!@elokapina @GreenpeaceSuomi #Savo pic.twitter.com/ZAPHuMrvBr— Seppo (@sepponet) March 18, 2023