ВИДЕО ⟩ В Хельсинки проходит многотысячная демонстрация защитников природы

Согласно предварительным данным полиции Хельсинки, демонстрация начнется в 13:30 на Сенатской площади. Оттуда участники «Марша природы» двинутся по центральным улицам к зданию парламента.

По оценкам властей, демонстрация продлится до 17:00. Акция протеста может в какие-то моменты затруднять движение в центре столицы. Полиция будет регулировать движение транспорта и обеспечивать безопасность демонстрантов и сохранение общественного порядка.