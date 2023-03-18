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ВИДЕО ⟩ В Хельсинки проходит многотысячная демонстрация защитников природы

rus.postimees.ee
В Хельсинки проходит многотысячная демонстрация защитников природы
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Фото: Кадр из видео

Совместная акция протеста природоохранных организаций сегодня соберет в центре Хельсинки несколько тысяч человек, пишет Yle.

Согласно предварительным данным полиции Хельсинки, демонстрация начнется в 13:30 на Сенатской площади. Оттуда участники «Марша природы» двинутся по центральным улицам к зданию парламента.

По оценкам властей, демонстрация продлится до 17:00. Акция протеста может в какие-то моменты затруднять движение в центре столицы. Полиция будет регулировать движение транспорта и обеспечивать безопасность демонстрантов и сохранение общественного порядка.

О своем участии в «Марше природы» завявили в том числе следующие организации: Союз защиты природы Финляндии, Экологический союз, WWF, Greenpeace, Natur och Miljö, Birdlife Suomi, Climate move, Meidän metsämme и Elokapina.

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