Бывший президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что власти планируют арестовать его во вторник в связи с выплатой денег за молчание порнозвезде в преддверии выборов 2016 года.
По словам Трампа, во вторник он будет взят под стражу
«Ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент США будет арестован во вторник на следующей неделе. Протестуйте, верните страну!» – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social со ссылкой на «утечку» из прокуратуры Манхэттена.
Хотя Трамп не поделился подробностями о том, почему он ожидает вынесения обвинительного приговора, его юридическая команда предвидела такое развитие событий и готовилась к следующим шагам.
Ожидается, что Трамп предстанет перед судом на Манхэттене для предъявления официальных обвинений и выразил заинтересованность выступить после этого.
Бывший президент жаловался в частном порядке, что, по его мнению, ему предъявлено обвинение, потому что генеральный прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его», сообщил CNN источник, близкий к Трампу.
Некоторые советники Трампа посоветовали ему избегать призывов к протестам, опасаясь влияния массовых протестов на Манхэттене на имидж Трампа, который уже пострадал в результате беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.
CNN ранее сообщал, что правоохранительные органы Нью-Йорка, штата и страны обсудили, как подготовиться к возможным обвинениям против Трампа.
Продолжающееся расследование сосредоточено на выплате 130 000 долларов за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, которые были переданы ей всего за несколько недель до президентских выборов 2016 года.
Цель платы за молчание состояла в том, чтобы вынудить Дэниэлс не раскрывать роман, который у порнозвезды якобы был с Трампом много лет назад.