По словам Трампа, во вторник он будет взят под стражу

«Ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент США будет арестован во вторник на следующей неделе. Протестуйте, верните страну!» – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social со ссылкой на «утечку» из прокуратуры Манхэттена.

Хотя Трамп не поделился подробностями о том, почему он ожидает вынесения обвинительного приговора, его юридическая команда предвидела такое развитие событий и готовилась к следующим шагам.

Ожидается, что Трамп предстанет перед судом на Манхэттене для предъявления официальных обвинений и выразил заинтересованность выступить после этого.

Бывший президент жаловался в частном порядке, что, по его мнению, ему предъявлено обвинение, потому что генеральный прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его», сообщил CNN источник, близкий к Трампу.

Некоторые советники Трампа посоветовали ему избегать призывов к протестам, опасаясь влияния массовых протестов на Манхэттене на имидж Трампа, который уже пострадал в результате беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

CNN ранее сообщал, что правоохранительные органы Нью-Йорка, штата и страны обсудили, как подготовиться к возможным обвинениям против Трампа.

Продолжающееся расследование сосредоточено на выплате 130 000 долларов за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, которые были переданы ей всего за несколько недель до президентских выборов 2016 года.