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На фоне катастрофы ⟩ В Греции уволили начальника полиции после протестов

rus.postimees.ee
В Греции уволили начальника полиции после протестов
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Греческий спецназ в Афинах во время всеобщей забастовки. 16 марта 2023 г.
Греческий спецназ в Афинах во время всеобщей забастовки. 16 марта 2023 г. Фото: Michael Varaklas/AP/Scanpix

Правительство Греции уволило начальника полиции страны через несколько дней после столкновения сил безопасности с протестующими во время протестов, спровоцированных недавней железнодорожной катастрофой.

По данным канцелярии премьер-министра, Константинос Скумас был снят с поста начальника полиции менее чем через два месяца после его назначения.

Причина увольнения не разглашается, но отношение полиции к протестам после крушения поезда 28 февраля, в результате которого погибли 57 человек, вызвало резкую критику.

«Целью назначения нового начальника полиции является внедрение более позитивной и эффективной реализации современных планов действий полиции в отношении безопасности граждан», — заявили в канцелярии премьер-министра.

ОМОН в четверг атаковал мирных демонстрантов на площади Синтагма в Афинах.

Также полицейский грузовик протаранил демонстрантов, пытавшихся перекрыть движение на одной из столичных улиц.

Крушение поезда вызвало недели протестов и оказало давление на консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в преддверии майских выборов.

Начальник станции и еще трое железнодорожников, причастных к аварии, приговорены к пожизненному заключению.

Тем не менее, профсоюзы железнодорожников давно предупреждали о проблемах, отмечая, что железнодорожная сеть имеет недостаточное финансирование, она недостроена и небезопасна из-за сокращения расходов.

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