Правительство Греции уволило начальника полиции страны через несколько дней после столкновения сил безопасности с протестующими во время протестов, спровоцированных недавней железнодорожной катастрофой.
На фоне катастрофы ⟩ В Греции уволили начальника полиции после протестов
По данным канцелярии премьер-министра, Константинос Скумас был снят с поста начальника полиции менее чем через два месяца после его назначения.
Причина увольнения не разглашается, но отношение полиции к протестам после крушения поезда 28 февраля, в результате которого погибли 57 человек, вызвало резкую критику.
«Целью назначения нового начальника полиции является внедрение более позитивной и эффективной реализации современных планов действий полиции в отношении безопасности граждан», — заявили в канцелярии премьер-министра.
ОМОН в четверг атаковал мирных демонстрантов на площади Синтагма в Афинах.
Также полицейский грузовик протаранил демонстрантов, пытавшихся перекрыть движение на одной из столичных улиц.
Крушение поезда вызвало недели протестов и оказало давление на консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в преддверии майских выборов.
Начальник станции и еще трое железнодорожников, причастных к аварии, приговорены к пожизненному заключению.
Тем не менее, профсоюзы железнодорожников давно предупреждали о проблемах, отмечая, что железнодорожная сеть имеет недостаточное финансирование, она недостроена и небезопасна из-за сокращения расходов.