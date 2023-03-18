На фоне катастрофы ⟩ В Греции уволили начальника полиции после протестов

По данным канцелярии премьер-министра, Константинос Скумас был снят с поста начальника полиции менее чем через два месяца после его назначения.

Причина увольнения не разглашается, но отношение полиции к протестам после крушения поезда 28 февраля, в результате которого погибли 57 человек, вызвало резкую критику.

«Целью назначения нового начальника полиции является внедрение более позитивной и эффективной реализации современных планов действий полиции в отношении безопасности граждан», — заявили в канцелярии премьер-министра.

ОМОН в четверг атаковал мирных демонстрантов на площади Синтагма в Афинах.

Также полицейский грузовик протаранил демонстрантов, пытавшихся перекрыть движение на одной из столичных улиц.

Крушение поезда вызвало недели протестов и оказало давление на консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в преддверии майских выборов.

Начальник станции и еще трое железнодорожников, причастных к аварии, приговорены к пожизненному заключению.