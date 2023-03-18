После прогулки в лесу Ляэне-Вирумаа и беседы с министром окружающей среды Мадисом Калласом культурный канал SWR2 Wissen Юго-Западного радиовещания Германии признал, что быстро исчезающие эстонские леса горят в топках тепловых электростанций, вновь настроенных на дровяное отопление – и эта тенденция усугубляется.
Немецкое радио: древесина эстонских лесов горит в топках европейских электростанций
SWR2 признает, что в Эстонии проводятся активные сплошные рубки, которые все еще наполовину покрыты лесом. В то же время большая часть эстонской древесины идет на угольные электростанции Европейского Союза, которые одна за другой переходят на отопление пеллетами под лозунгом о возобновляемой энергии и с помощью крупных субсидий. Однако ошибочность такого пути становится все более очевидной, ведь вырубка леса происходит быстрее, чем его восстановление.
Лийна Стейнберг, член правления общественной организации Päästame Eesti Metsad, говорит в программе, что за последние десять лет было вырублено около 80 процентов государственного леса вокруг ее дома. На месте можно увидеть как довольно свежий сруб, возрастом около трех лет, так и сруб чуть постарше, на котором уже растет монокультура ели. Стейнберг поясняет, что сплошные рубки – хорошо зарекомендовавший себя способ ведения лесного хозяйства в Эстонии, существующий уже некоторое время. Сплошные рубки эффективны, дешевы и разрушительны: они часто разрывают поверхность торфа, выделяя большое количество CO2. Млекопитающие, амфибии, насекомые и бесчисленное множество растений теряют свою среду обитания. А машины массой до 15 тонн закатывают грунт под лес наглухо.
По данным SWR2, годовой объем рубок в Эстонии достигает 10-12 миллионов метров плотности древесины. Более половины из них – это прежде всего дрова, которые идут как на пеллетную промышленность, так и на печи сельских жителей. Со временем Эстония стала крупнейшим экспортером пеллет в Европе.
Редактор шоу Томас Крухем посетил новый завод по производству пеллет в Осула на юге Эстонии, куда один за другим въезжают грузовики с бревнами. Тысячи бревен хранятся на территории завода. Как и сам завод, лесопилка соседнего предприятия работает круглосуточно. Granul Invest имеет 13 заводов в странах Балтии, производящих 2,3 миллиона тонн пеллет в год. По словам Михкеля Югасте, члена правления Graanul Invest, основными заказчиками являются электростанции в Дании, Нидерландах и Великобритании.
По словам Югасте, мировой рынок пеллет демонстрировал бурный рост еще до войны в Украине, но война спровоцировала дополнительный всплеск в Европе.
Согласно SWR2, Graanul Invest производит 55 процентов пеллет из отходов деревообработки и 45 процентов из бревен более низкого качества. По словам Югасте, древесина из охраняемых территорий является очевидным табу независимо от категории. При этом компания исходит из трех принципов при закупке древесины.
«Во-первых, для производства этих гранул мы используем исключительно древесину, которая не подходит для деревообрабатывающих заводов и бумажной и фанерной промышленности, – поясняет Югасте. - Во-вторых, мы точно не платим больше, чем упомянутые отрасли. И в-третьих, мы очень внимательно относимся к тому, откуда поступает древесина. На воротах наших заводов проверяется происхождение каждого ствола. Даже при малейшем подозрении, что древесина не соответствует нашим критериям происхождения, мы категорически от нее отказываемся».
По словам редактора Томаса Крухема, министр окружающей среды Мадис Каллас, который выступил в программе, фигура довольно слабая, но в то же время его считают честным и откровенным человеком. Каллас резко критикует законодательство, разрешающее вырубку леса как в национальных парках, так и на охраняемых территориях Natura-2000.
«У нас слабые законы об охране окружающей среды, и лесная промышленность не несет за это ответственности, – говорит Каллас. – Нет, ответственность лежит на 101 члене нашего парламента, которые, например, легализовали вырубку леса в период гнездования. Промышленность использует эту правовую ситуацию для получения максимальной прибыли».
В качестве предыстории Крухем объясняет, что с 2018 года эстонские леса являются чистыми источниками выбросов углерода. Отчасти из-за этого министр окружающей среды воспользовался своим правом сократить объем вырубки государственного леса как минимум на 10 процентов в течение одного года. Масштабной вырубке эстонских лесов способствует постоянно растущий спрос на дрова в Европе. Энергетические компании переводят электростанции, работающие на угле, на древесину, поскольку субсидии в ЕС поощряют это. Более половины дров в ЕС уже сжигается на электростанциях, и эта тенденция увеличивается.
Например, 60 процентов древесины, сжигаемой на электростанции Drax в Йоркшире, Англия, поступает из юго-восточных штатов США, а остальная часть поступает из стран Балтии и Канады. Поскольку Drax производит только электроэнергию, все тепло теряется через дымоходы, а КПД электростанции достигает всего 38-39 процентов. Другими словами: из сотни сожженных деревьев шестьдесят тратятся на никому не нужное тепло. За счет этого огромного количества древесины электростанция покрывает семь процентов потребности Великобритании в электроэнергии и получает 3,5 миллиона евро в день в виде субсидий.
«Директива о возобновляемых источниках энергии окажет очень непосредственное и прямое влияние на наши леса», – комментирует Стеринберг. – Там, где раньше было экономически невыгодно вырубать, вдруг появился смысл. И вырубают, например, на заболоченных землях, которые раньше оставались нетронутыми, потому что их можно продавать в виде гранул».
SWR2 признает, что последствия бума на биомассу уже наступили: треть лесов представляют собой монокультуры, где половина деревьев одного возраста. И цель выращивания климатоустойчивых смешанных лесов уходит вдаль – как и цель лесов поглощать СО2. Как раз наоборот: в период с 2015 по 2020 год, согласно Лесной информационной системе ЕС, количество углерода, хранящегося в лесах ЕС, уменьшилось на 4,3 процента, на 13 процентов в Юго-Восточной Европе и на целых 50 процентов на Пиренейском полуострове.
«В Дании и Нидерландах, где используется много пеллет и электростанции также частично переведены на пеллеты, уже возникло движение за отказ от них, – отмечает Стейнберг с небольшим проблеском надежды. - Они поняли, что древесная биомасса не является экологически чистой. Все деньги, которые в настоящее время выплачиваются электростанциям, и все деньги, которые влияют на потерю биологического разнообразия здесь, также могут быть направлены на энергию ветра, солнца или волн».
Вы можете прослушать программу по ссылке.