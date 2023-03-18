Немецкое радио: древесина эстонских лесов горит в топках европейских электростанций

Редактор шоу Томас Крухем посетил новый завод по производству пеллет в Осула на юге Эстонии, куда один за другим въезжают грузовики с бревнами. Тысячи бревен хранятся на территории завода. Как и сам завод, лесопилка соседнего предприятия работает круглосуточно. Granul Invest имеет 13 заводов в странах Балтии, производящих 2,3 миллиона тонн пеллет в год. По словам Михкеля Югасте, члена правления Graanul Invest, основными заказчиками являются электростанции в Дании, Нидерландах и Великобритании.

По словам Югасте, мировой рынок пеллет демонстрировал бурный рост еще до войны в Украине, но война спровоцировала дополнительный всплеск в Европе.

Согласно SWR2, Graanul Invest производит 55 процентов пеллет из отходов деревообработки и 45 процентов из бревен более низкого качества. По словам Югасте, древесина из охраняемых территорий является очевидным табу независимо от категории. При этом компания исходит из трех принципов при закупке древесины.

«Во-первых, для производства этих гранул мы используем исключительно древесину, которая не подходит для деревообрабатывающих заводов и бумажной и фанерной промышленности, – поясняет Югасте. - Во-вторых, мы точно не платим больше, чем упомянутые отрасли. И в-третьих, мы очень внимательно относимся к тому, откуда поступает древесина. На воротах наших заводов проверяется происхождение каждого ствола. Даже при малейшем подозрении, что древесина не соответствует нашим критериям происхождения, мы категорически от нее отказываемся».