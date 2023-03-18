Суд вынес приговор мужчине, который спалил BMW бывшей сожительницы и угрожал ее убить

Первый эпизод рассматриваемого в суде уголовного дела произошел 14 января в Выйваку волости Пыхья-Сакала, где в пять часов вечера пьяный мужчина решил поджечь BMW своей бывшей сожительницы. Спасатели прибыли на место в 5:38, однако к тому моменту автомобиль уже был охвачен пламенем и спасти уже ничего не удалось.

Согласно судебным материалам, в результате такого действия потерпевшая понесла убытки в размере 4500 евро. Через день поджигатель пришел к женщине, чтобы вынести ее вещи из дома, и пригрозил при этом убить ее. Мужчина уже накануне отправлял ей сообщения аналогичного содержания, и после поджога машины у пострадавшей были основания чувствовать, что ее жизни угрожает реальная опасность.

После предъявленной в лицо угрозы была вызвана полиция и агрессивного мужчину на пару дней отвезли в участок, чтобы успокоиться.

По предварительным данным, более крупная ссора между бывшей парой началась накануне поджога автомобиля. Если бы мужчина ограничился поджогом автомобиля, это означало бы, что полиция возбудила бы дело о проступке, поскольку автомобиль был не новым и размер причиненного ущерба не дотягивал бы до уголовного дела. Однако полиция возбудила уголовное дело и по статье об угрозах.