Русский миллиардер: скорее продавайте свои доллары

Дерипаска сослался с заявлением Роберта Кийосаки, автора книги «Богатый папа, бедный папа», об экономическом кризисе, с которым столкнулись Соединенные Штаты. Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, призвал инвесторов покупать больше золота, серебра и биткойнов.

В своем посте Дерипаска опубликовал ссылку на интервью Кийосаки Fox Business и добавил: «Если он прав хотя бы на 10 процентов, похоже, пришло время очень быстро продавать доллары и покупать евро и еще больше юаней и золота».