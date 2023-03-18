Россияне должны начать продавать доллары и вместо этого покупать евро, юани и золото, предложил бизнесмен-миллиардер Олег Дерипаска в недавнем посте в Telegram.
Русский миллиардер: скорее продавайте свои доллары
Дерипаска сослался с заявлением Роберта Кийосаки, автора книги «Богатый папа, бедный папа», об экономическом кризисе, с которым столкнулись Соединенные Штаты. Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, призвал инвесторов покупать больше золота, серебра и биткойнов.
В своем посте Дерипаска опубликовал ссылку на интервью Кийосаки Fox Business и добавил: «Если он прав хотя бы на 10 процентов, похоже, пришло время очень быстро продавать доллары и покупать евро и еще больше юаней и золота».
Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился 10 марта, а через несколько дней был закрыт и нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Опасения инвесторов во всем мире резко возросли и вызвали падение как американских, так и европейских фондовых рынков 13 марта.