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Национальный парк вокруг особняка Путина на Валдае закрыли для посетителей

rus.postimees.ee
Национальный парк вокруг особняка Путина на Валдае закрыли для посетителей
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Владимир Путин и Алина Кабаева в 2001 году
Владимир Путин и Алина Кабаева в 2001 году Фото: SERGEI CHIRIKOV

Часть Валдайского национального парка была закрыта для посетителей после того, как независимое издание провело расследование в отношении особняка Владимира Путина.

Власти России заявили о расширении охранной зоны национального парка в связи с якобы ухудшающимся экологическим состоянием озера Валдай. Заявление было сделано через три дня после того, как независимое издание «Прокет» опубликовало свое расследование в отношении имущества Путина.

По проекту рядом с резиденцией Путина, построенной в начале 2000-х годов, находится и роскошная резиденция, построенная для его предполагаемой возлюбленной Алины Кабаевой.

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