Часть Валдайского национального парка была закрыта для посетителей после того, как независимое издание провело расследование в отношении особняка Владимира Путина.
Для подписчиков
Национальный парк вокруг особняка Путина на Валдае закрыли для посетителей
Национальный парк вокруг особняка Путина на Валдае закрыли для посетителей
Власти России заявили о расширении охранной зоны национального парка в связи с якобы ухудшающимся экологическим состоянием озера Валдай. Заявление было сделано через три дня после того, как независимое издание «Прокет» опубликовало свое расследование в отношении имущества Путина.
Ключевые слова