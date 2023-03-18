Прохожий хотел возложить цветы к подбитому российскому танку в четыре часа ночи

В четыре часа ночи в субботу человек, случайно оказавшийся у озера, спросил у охранников, можно ли ему положить цветы к танку. Охранники запретили делать это. При этом у причастных сложилось впечатление, что человек хотел возложить цветы скорее в поддержку Украины.

По словам работников охраны, первые сутки вокруг танка все было спокойно. Никто не пытался взобраться на военную машину. Его рассматривают издалека со стоянки, а также забравшись на вершину сугроба неподалеку, чтобы посмотреть на танк сверху.

В социальных сетях тон задают люди, считающие подбитый российский танк скорее металлоломом, возить который по Эстонии неразумно. В то же время есть и те, кто считает, что публичная демонстрация подбитого танка – хорошая идея, чтобы подумать о собственной безопасности Эстонии и острее, чем раньше, воспринимать войну в Украине.

Этот танк вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен украинскими войсками под Киевом 31 марта прошлого года. В бою танк был поражен орудиями разного калибра. В конце концов он был выбит из строя попаданием снаряда, в результате чего взорвались боеприпасы, что, в свою очередь, сорвало башню танка. Содержимое танка было уничтожено высокой температурой, о чем свидетельствует расплавленный металл внутри. С танка снят двигатель, отсутствуют левое рулевое колесо и второе опорное колесо с правой стороны. Полная масса танка составляет 46,5 тонны, а приводится в движение этот тип боевой машины двигателем мощностью 840-1130 лошадиных сил, в зависимости от модели.