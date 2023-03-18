ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Неожиданно и сам за рулем»: Путин в годовщину аннексии Крыма приехал в Севастополь

В Севастополе он посетил открытие детской школы искусств на территории строящегося историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Как российским СМИ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, приезд Путина «запланирован не был», и президент «умеет удивлять».

«Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», – заявил он.

Судя по опубликованным в соцсетях Видео, приехал Путин на черной Toyota Land Cruiser.

Отметим, что это первый визит Путина в Крым после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлый раз Путин приезжал туда в ноябре 2021 года.