В субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин в десятую годовщину аннексии Крыма приехал с визитом в Севастополь, сообщает «Медуза» со ссылкой на прокремлевские СМИ.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Неожиданно и сам за рулем»: Путин в годовщину аннексии Крыма приехал в Севастополь
В Севастополе он посетил открытие детской школы искусств на территории строящегося историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
Как российским СМИ заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, приезд Путина «запланирован не был», и президент «умеет удивлять».
«Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», – заявил он.
Судя по опубликованным в соцсетях Видео, приехал Путин на черной Toyota Land Cruiser.
Отметим, что это первый визит Путина в Крым после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В прошлый раз Путин приезжал туда в ноябре 2021 года.
Русская служба ВВС напоминает, что последние годы в России широко праздновалось так называемое «воссоединение Крыма с Россией». Так, в прошлом году в Москве в «Лужниках» прошел митинг и концерт, на котором выступил и Путин. Он в разные годы в этот день присутствовал на концертах то в Крыму, то в Москве. В этом году власти России решили там масштабных мероприятий не проводить.