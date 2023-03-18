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Победивший легионеллу водный центр V Spa вновь открыл двери

Эйли Арула
, журналист
Победивший легионеллу водный центр V Spa вновь открыл двери
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С водой в бассейне V Spa все в порядке, она соответствует нормам. Проблема была с водой из-под крана и душа, сейчас она устранена.
С водой в бассейне V Spa все в порядке, она соответствует нормам. Проблема была с водой из-под крана и душа, сейчас она устранена. Фото: Kristjan Teedema

Показатели качества воды в V Spa, который был закрыт две с лишним недели из-за высоких бактерий легинеллы, теперь в порядке и спа-центр снова открыл двери в пятницу вечером.

Заведующая южным региональным отделением Департамента здоровья Тия Лухт похвалила руководство V Spa за умелую работу и подтвердила, что пробы воды в порядке. «Они подвергли водные системы обработке хлором, эта работа дала ожидаемый результат», – сказала Лухт.

В дополнение к процедурам, рекомендованным Департаментом здоровья, V Spa установила новую современную систему очистки воды для всех систем бытового водоснабжения, благодаря которой с 15 марта вся бытовая вода имеет неподходящую среду для размножения микроорганизмов. В то же время эта система обеспечивает безопасность воды, а также отсутствие запаха и вкуса. V Spa открыл двери в пятницу в 17:00.

Руководство V Spa сообщило в социальных сетях, что безопасность клиентов является для них самым важным, и поэтому они будут продолжать брать внутренние пробы и, конечно же, регулярные пробы, предписанные Департаментом здоровья, результаты которых всегда доступны.

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