Победивший легионеллу водный центр V Spa вновь открыл двери

Заведующая южным региональным отделением Департамента здоровья Тия Лухт похвалила руководство V Spa за умелую работу и подтвердила, что пробы воды в порядке. «Они подвергли водные системы обработке хлором, эта работа дала ожидаемый результат», – сказала Лухт.

В дополнение к процедурам, рекомендованным Департаментом здоровья, V Spa установила новую современную систему очистки воды для всех систем бытового водоснабжения, благодаря которой с 15 марта вся бытовая вода имеет неподходящую среду для размножения микроорганизмов. В то же время эта система обеспечивает безопасность воды, а также отсутствие запаха и вкуса. V Spa открыл двери в пятницу в 17:00.