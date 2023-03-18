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ВИДЕО ⟩ В Тарту полным ходом идет производство виниловых пластинок

Вейки Ояперв Юрген Пуйстая
В Тарту полным ходом идет производство виниловых пластинок
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В процессе производства виниловых пластинок на протяжении всей истории использовались очень похожие методы.
В процессе производства виниловых пластинок на протяжении всей истории использовались очень похожие методы. Фото: Jürgen Puistaja

Vinyl Plant – предприятие, работающее в Тарту с 2016 года. Благодаря возрождению виниловых пластинок и их растущей популярности компания выпускает пластинки на полную мощность на собственном производстве.

В бывшей фабрике по производству пиццы можно производить тысячи пластинок в день. Заказы в основном отправляются за границу, но есть и местные продукты – например, Trad Attack, Андрес Роотси, а в данный момент в пластик впрессовываются звукоряды группы Propeller. Хотя триумф виниловых пластинок остался далеко в прошлом веке, производство грампластинок в Тарту идет полным ходом.

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