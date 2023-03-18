ВИДЕО ⟩ В Тарту полным ходом идет производство виниловых пластинок

В бывшей фабрике по производству пиццы можно производить тысячи пластинок в день. Заказы в основном отправляются за границу, но есть и местные продукты – например, Trad Attack, Андрес Роотси, а в данный момент в пластик впрессовываются звукоряды группы Propeller. Хотя триумф виниловых пластинок остался далеко в прошлом веке, производство грампластинок в Тарту идет полным ходом.