Киев объявил о продлении зерновой сделки на 120 дней

Срок действия Черноморской зерновой инициативы, истекавший 18 марта, продлен на 120 дней. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook и Twitter в субботу, 18 марта.

При этом он выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гуттеришу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, министру оборону Турции Хулуси Акару и всем партнерам Украины за то, что они «придерживались соглашений». По данным Кубракова, с 1 августа 2022 года за счет Черноморской инициативы на мировой рынок удалось экспортировать из Украины 25 миллионов тонн зерна.

#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN, President Erdoğan, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of🇺🇦 grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 18, 2023

Ранее в тот же день, 18 марта, о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступив в турецком городе Чанаккале на западе страны. Факт продления соглашения подтвердили также в Организации объединенных наций, поблагодарив Турцию за дипломатическую поддержку. При этом в ООН не указали точного срока продления зерновой сделки.

Черноморская зерновая инициатива

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива – договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна по Черному морю через три порта: Черноморск, Одессу и Южный. Вторая часть соглашения предусматривает снятие барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

По словам Александра Кубракова, сейчас Украина работает над тем, чтобы расширить действие зерновой сделки и на порты Николаевской области.

18 марта, после сообщения украинской стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «уведомила всех участников» о продлении сделки на 60 дней, а не на 120. Официального представителя МИД РФ цитирует издание РБК. Ранее Захарова указывала на недовольство России «несоответствующей достигнутым договоренностям реализации второй части сделки по обеспечению нормального сельскохозяйственного блока этой договоренности».