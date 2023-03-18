ГАЛЕРЕЯ ⟩ Волонтеры смастерили для украинцев 2000 часов тепла и света

При содействии членов организации «Найскодукайтсе», спасателей-доровольцев и нескольких организаций, работающих в помощь Украине, сегодня в Юленурме состоялась благотворительная акция. Участники из остатков свечей изготовили новые, а также сплели маскировочные сети – все это отправят на передовую в Украине в ближайшие дни.

Одна из организаторов мероприятия, член организации «Найскодукайтсе» Мерли Кируп, сказала, что помимо помощи украинцам нам в Эстонии также необходимо обратить внимание на кризисную осведомленность. «Люди могли бы быть в курсе того, как выжить в течение нескольких дней без электричества или воды, и нам нужно поговорить об этих темах», – сказала Кируп.

Свечные отходы, из которых делали новые свечи для бойцов в окопах, под бдительным присмотром спасателей-добровольцев переплавляли и сливали в многоразовые жестяные банки объемом около полулитра. «Такая хорошо сделанная свеча обеспечивает тепло и свет в течение примерно четырех или пяти часов», – продолжила Кирап и добавила, что такую ​​свечу также можно использовать для приготовления пищи на передовой. На мероприятии было изготовлено около 500 таких свечей.

Сообщество, собравшееся на мероприятие, поддерживает Украину с начала войны, собирая для солдат все необходимое снаряжение. «Сейчас больше всего не хватает электрогенераторов, аккумуляторных батарей, налобных фонарей, приборов ночного наблюдения и многого другого», – говорит представитель украинской культуры и помощник украинцев в волости Камбья Галина Стреловская. Волонтер Вия Пылдмаа добавила, что у них налажена надежная система отправки товаров на фронт. «Честно говоря, мы не можем побороть коррупцию в Украине, где многие товары не доходят до нужных людей. В связи с этим лица, оказывающие помощь, также должны очень четко знать, по каким каналам помощь должна доставляться солдатам», – сказала Пылдмаа.