КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея утром в воскресенье, 19 марта, произвела запуск баллистической ракеты малой дальности из местности на севере провинции Пхеньян в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на армию Южной Кореи. Агентство Reuters передает данные Минобороны Японии: северокорейская ракета поднялась на высоту 50 км и преодолела расстояние в 800 километров. Японская береговая охрана добавила, что объект упал в море.

Это уже третьи ракетные испытания КНДР с 12 марта, когда стартовали крупнейшие за последние пять лет совместные военные учения Южной Кореи и США под кодовым названием Warrior Schield. Северная Корея заявила, что рассматривает эти учения как «тренировку вторжения», хотя в Сеуле и Вашингтоне подчеркнули, что отрабатывается исключительно оборона.

Ранее в этом году КНДР производила ракетные испытания 1 января, 19 и 20 февраля. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 ракетных испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.

Сеул пригрозил приостановкой межкорейского соглашения