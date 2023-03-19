У подъезда пятиэтажки на улице Ластекоду в центре Таллина на окнах аккуратно задернуты белые шторы. При входе раздается громкий звонок, чтобы предупредить персонал о том, что кто-то зашел. Это центр снижения вреда общественной организации Convictus, который отличается от других их учреждений тем, что на улице Ластекоду для наркоманов есть еще и дневной центр.
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Исповедь наркомана в таллиннском пункте обмена шприцев: «Меня не считают за человека!»
Исповедь наркомана в таллиннском пункте обмена шприцев: «Меня не считают за человека!»
«С праздником!», - приветствуют друг друга сотрудницы в Женский день. Мужчины прокрадываются отдельно, чтобы потом удивить своих коллег цветами. Несмотря на то, что сейчас утро среды, в центре уже довольно оживленно. Молодой человек смотрит телевизор на диване, а в это время заходит пожилой мужчина, похожий на самого обычного дедушку. Пока из темно-синей косметички не высыпается полсотни использованных шприцев.
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