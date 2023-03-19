Исповедь наркомана в таллиннском пункте обмена шприцев: «Меня не считают за человека!»

«С праздником!», - приветствуют друг друга сотрудницы в Женский день. Мужчины прокрадываются отдельно, чтобы потом удивить своих коллег цветами. Несмотря на то, что сейчас утро среды, в центре уже довольно оживленно. Молодой человек смотрит телевизор на диване, а в это время заходит пожилой мужчина, похожий на самого обычного дедушку. Пока из темно-синей косметички не высыпается полсотни использованных шприцев.