Банковские кризисы происходят каждые 15 лет, но есть существенная разница в их причинах

Последний банковский кризис начался с финансовой паники в Silicon Valley Bank (SVB). На фотографии клиенты банка слушают, как представитель Федеральной корпорации по страхованию вкладов объясняет ситуацию.

С момента восстановления независимости Эстонии, когда мы сначала меньше, а потом все больше и больше интегрировались в мировую экономику, банковские кризисы происходили примерно каждые полтора десятилетия. Прошло 15 лет, прежде чем за предыдущим финансовым кризисом последовал новый.