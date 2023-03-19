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Банковские кризисы происходят каждые 15 лет, но есть существенная разница в их причинах

Крах Silicon Valley Bank - предвестник мирового финансового кризиса?
Тынис Оя
, экономический журналист
Банковские кризисы происходят каждые 15 лет, но есть существенная разница в их причинах
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Последний банковский кризис начался с финансовой паники в Silicon Valley Bank (SVB). На фотографии клиенты банка слушают, как представитель Федеральной корпорации по страхованию вкладов объясняет ситуацию.
Последний банковский кризис начался с финансовой паники в Silicon Valley Bank (SVB). На фотографии клиенты банка слушают, как представитель Федеральной корпорации по страхованию вкладов объясняет ситуацию. Фото: Noah Berger/AFP/Scanpix

С момента восстановления независимости Эстонии, когда мы сначала меньше, а потом все больше и больше интегрировались в мировую экономику, банковские кризисы происходили примерно каждые полтора десятилетия. Прошло 15 лет, прежде чем за предыдущим финансовым кризисом последовал новый.

Хотя финансовый кризис, достигший апогея осенью 2008 года, был вызван инвестиционными банками, а так называемые обычные банки пострадали меньше, то сейчас кризис начался с обычного, хотя и нишевого банка.

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