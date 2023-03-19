С момента восстановления независимости Эстонии, когда мы сначала меньше, а потом все больше и больше интегрировались в мировую экономику, банковские кризисы происходили примерно каждые полтора десятилетия. Прошло 15 лет, прежде чем за предыдущим финансовым кризисом последовал новый.
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Банковские кризисы происходят каждые 15 лет, но есть существенная разница в их причинах
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Банковские кризисы происходят каждые 15 лет, но есть существенная разница в их причинах