В четверг было официально подано заявление о санации мясокомбината Saarema Lihatööstus, которое поможет предприятию избежать худшего. Таким образом, у комбината есть два месяца, чтобы справиться с накопившимися долгами, и при этом спокойно продолжать производство.
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Два месяца, чтобы справиться с долгами: мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus обратился за помощью к государству
Два месяца, чтобы справиться с долгами: мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus обратился за помощью к государству
Владелец предприятия Вячеслав Леэдо оптимистично смотрит на проблему. По его словам, два месяца - хорошее время для восстановления. «Мясоперерабатывающее предприятие работает уже много лет, это очень крупный работодатель, и у нас много потребителей, - сказал он. - Наша цель - спасти предприятие от худшего».