Два месяца, чтобы справиться с долгами: мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus обратился за помощью к государству

Владелец предприятия Вячеслав Леэдо оптимистично смотрит на проблему. По его словам, два месяца - хорошее время для восстановления. «Мясоперерабатывающее предприятие работает уже много лет, это очень крупный работодатель, и у нас много потребителей, - сказал он. - Наша цель - спасти предприятие от худшего».