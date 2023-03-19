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Два месяца, чтобы справиться с долгами: мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus обратился за помощью к государству

BNS rus.postimees.ee
Два месяца, чтобы справиться с долгами: мясокомбинат Saaremaa Lihatööstus обратился за помощью к государству
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Мясокомбинат Saarema Lihatööstus.
Мясокомбинат Saarema Lihatööstus. Фото: Maanus Maasing / Saarte Hääl

В четверг было официально подано заявление о санации мясокомбината Saarema Lihatööstus, которое поможет предприятию избежать худшего. Таким образом, у комбината есть два месяца, чтобы справиться с накопившимися долгами, и при этом спокойно продолжать производство.

Владелец предприятия Вячеслав Леэдо оптимистично смотрит на проблему. По его словам, два месяца - хорошее время для восстановления. «Мясоперерабатывающее предприятие работает уже много лет, это очень крупный работодатель, и у нас много потребителей, - сказал он. - Наша цель - спасти предприятие от худшего».

По словам Леэдо, путь санации выбран потому, что на предприятии будет, так сказать, полностью независимый представитель. «И тогда никаких подозрений ни в чем не возникнет», - объяснил Леэдо, по словам котоого, в целом, план санации готов и будет реализован в течение двух месяцев.

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